Así cierra el dólar paralelo este jueves, tras fluctuaciones

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este jueves 12 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, con una leve recuperación en horas de la tarde tras haber descendido al mediodía.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,88 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

El dólar paralelo cerró el 12 de noviembre de 2026 a Bs 11,88 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó ligeras oscilaciones entre la apertura y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La jornada inició con la divisa cotizándose en Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Mediodía: Se registró un leve descenso en ambos indicadores, ubicándose en Bs 11,86 para la compra y Bs 11,97 para la venta .

Cierre de jornada: Los precios repuntaron ligeramente hacia el final del día hasta situarse en Bs 11,88 (compra) y Bs 11,99 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,70, continuando por debajo de las cotizaciones registradas en el mercado paralelo.