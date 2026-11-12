Fuego en la Chiquitania: 50 brigadistas y militares combaten incendio en Taperas

Un contingente integrado por 50 efectivos entre militares, bomberos voluntarios y técnicos ambientales ejecutó una intervención de emergencia para frenar el incendio forestal registrado al sur de la comunidad de Taperas, en el municipio cruceño de San José de Chiquitos.

La comitiva recorrió cerca de 55 kilómetros por el camino viejo durante dos horas hasta alcanzar el foco de calor georreferenciado, logrando establecer las primeras líneas de control en esta zona estratégica de la Chiquitania.

El operativo reunió a cuatro integrantes de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), un efectivo de Abayoi, dos técnicos de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), además de tres instructores y 40 soldados del Ejército.

Gracias al sobrevuelo de dos drones y el uso de equipos de ataque rápido, los especialistas confirmaron que el fuego avanza a ambos lados de la ruta con mayor intensidad hacia el sureste, mientras coordinaron acciones con una patrulla de Roboré que ingresará por el sector de Ñembi Guasu.

Estrategia de contención y relevos

Tras retornar de la zona de operaciones, los mandos operativos definieron el ingreso inmediato de una brigada conjunta desde Taperas para asegurar los bordes próximos al camino y evitar que las llamas crucen hacia otras áreas boscosas.

De manera paralela, se programó la salida de un grupo de relevo a las 16:00 horas para sustituir al personal que permanece en la línea de fuego y garantizar el combate ininterrumpido del siniestro.

Ante la complejidad del evento, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) instaló una mesa de trabajo urgente en el Parque Ecológico La Pauroca para evaluar el comportamiento climático y el avance del frente ígneo.

Esta instancia permitió unificar los esfuerzos entre las fuerzas armadas, los grupos de rescate y las autoridades locales frente a la amenaza ambiental que golpea a la provincia Chiquitos.

Respaldo logístico en terreno

De forma simultánea, el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos activó la provisión urgente de combustible y alimentación seca para sostener la operatividad de todas las cuadrillas desplegadas en el área.

Este soporte logístico acompaña el arribo de nuevos voluntarios a la comunidad de Taperas, quienes ya se alistan para reforzar las tareas de mitigación durante las próximas horas.