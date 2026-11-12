Nuevo presidente del TSJ admite una profunda crisis y plantea transformar la justicia

El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Eduardo Ortega Sivila, reconoció este jueves 12 de noviembre que Bolivia atraviesa una profunda crisis en su sistema de administración de justicia y planteó la necesidad de encarar una transformación estructural, con acciones concretas y la participación de diferentes sectores del Estado y la sociedad.

Durante su primer discurso tras ser posesionado por la Sala Plena en Sucre, Ortega expresó su preocupación por la situación del Órgano Judicial y sostuvo que los problemas actuales no pueden resolverse únicamente mediante modificaciones parciales.

“Ya no es momento de hablar de crisis, sino de reconocer una profunda, pero profunda crisis total del sistema de administración de justicia”, afirmó.

“Sentimos profundamente el dolor que atraviesa el Órgano Judicial”

Ortega comenzó su intervención reconociendo las dificultades que enfrenta la administración de justicia boliviana.

“Pueblo de Bolivia, siento, y toda esta Sala Plena siente profundamente el dolor que atraviesa el Órgano Judicial de Bolivia. Lo sentimos profundamente”, expresó.

El nuevo presidente hizo una distinción entre los problemas que afectan al funcionamiento de los tribunales y aquellos relacionados con la estructura general del sistema judicial.

En ese sentido, manifestó que es necesario reconocer la magnitud de las dificultades antes de plantear soluciones.

Cuestiona décadas de intentos de reforma judicial

Ortega recordó que durante varios años se ha discutido la necesidad de realizar transformaciones estructurales en la justicia, sin que estas hayan permitido superar las deficiencias del sistema.

“Año tras año, década tras década, hemos hablado de transformaciones estructurales del sistema de administración de justicia”, señaló.

Propone involucrar a universidades, abogados y órganos del Estado

Durante su discurso, el nuevo presidente sostuvo que una transformación del sistema judicial requiere la participación de diferentes instituciones.

Entre los sectores que mencionó se encuentran la sociedad civil, las universidades, los colegios de abogados y las instituciones descentralizadas del Estado.

Asimismo, planteó la necesidad de coordinar con las instancias pertinentes del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Hay que dar el puntapié inicial con cosas concretas”

El presidente del TSJ también manifestó su disposición a impulsar el comienzo de un proceso de transformación institucional.

Reconoció que esta tarea requiere el acompañamiento de los demás magistrados y de las instituciones involucradas en la administración de justicia.

“Es posible que yo pueda dar el puntapié inicial, pero hay que hacerlo. Hay que dar el puntapié inicial con cosas concretas”, enfatizó.

Sin embargo, durante el fragmento de su intervención difundido hasta ese momento, no precisó cuáles serán las primeras medidas que adoptará su administración.

Asume la Presidencia en medio de cuestionamientos al sistema judicial

La posesión de Ortega se produjo después de una prolongada sesión de Sala Plena, en la que los magistrados determinaron adelantar su llegada a la Presidencia del TSJ.

“Hoy en la tarde tuvimos una sesión maratónica. Sinceramente, no esperaba que la Sala Plena me ratificara por tercera vez como presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, expresó al iniciar su discurso.

El magistrado reemplaza en la conducción institucional a Rosmery Ruiz Martínez, quien ejercía temporalmente el cargo tras la salida del país de Romer Saucedo.