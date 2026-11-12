Abogado de Porras se pronuncia: "Delmy guardaba la droga"

Luego de que el exfiscal Julio César Porras fuera aprehendido tras ampliar su declaración por el caso ‘Maletas’ y derivado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en Santa Cruz, su abogado Fernando Acevedo reveló que era la fiscal prófuga Delmy Guzmán quien resguardaba los 79 kilos de droga junto a otras personas en un galpón.

“Lo están queriendo involucrar con el delito de tráfico de sustancias controladas por no haber cumplido y haberla detenido en ese momento cuando la sorprendió a la fiscal Delmy Guzmán con otras personas, por no haberla detenido en ese momento”, señaló Acevedo.

En este contexto, remarcó que Porras comunicó de inmediato la situación de forma verbal tanto al fiscal general, Roger Mariaca, como al fiscal departamental, Alberto Zeballos.

Sin embargo, el abogado afirmó que ambas autoridades le pidieron desentenderse del asunto y le respondieron: "Doctor Porras, déjelo nomás, no se preocupe, la doctora Delmy se va a encargar de lo demás".

Pese a esa instrucción superior, Porras procedió junto a otros dos fiscales a la aprehensión de Laura Rojas y del exjuez Hebert Zeballos, quien hoy permanece con detención domiciliaria tras haber sido recluido preventivamente en Palmasola por las 32 maletas llegadas desde Estados Unidos a Viru Viru a principios de 2026.

Respecto a las recientes declaraciones desde una clínica en las que Zeballos acusó a Porras de encubrimiento y sobornos, el jurista sostuvo que el exjuez busca denigrar a su cliente en redes sociales asegurando que recibió dinero a través del fiscal Mariaca para detenerlo.

Sobre la situación de Guzmán, quien actualmente se encuentra declarada prófuga dentro de este proceso, el abogado evitó profundizar en detalles para no entorpecer las diligencias investigativas que llevan adelante la Fiscalía y la Policía.

No obstante, calificó de inconsistente la acusación contra su cliente y aseguró: "Si no tiene un elemento, no puedes imputar, procesar a una persona que es inocente".

A la espera de la audiencia cautelar

Mientras Porras, quien anteriormente fue destituido tras ser vetado por Estados Unidos y sufrió el allanamiento de su domicilio, permanece bajo custodia policial, su defensa estima que la imputación formal será presentada en las próximas horas para que su audiencia de medidas cautelares se realice entre este viernes o sábado.

Finalmente, Acevedo expresó su confianza en que la autoridad jurisdiccional actúe con imparcialidad y concluyó señalando que "yo espero de que la señora juez no tenga miedo, no se asuste y que haga justicia porque sin pruebas no se puede acusar a nadie".