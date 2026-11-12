Investigan feminicidio de una joven hallada sin vida en un lote baldío de Ivirgarzama

El Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, donde una joven de 26 años fue encontrada sin vida entre los arbustos de un lote baldío. Las investigaciones identificaron a su concubino como el principal sospechoso del crimen.

La víctima fue identificada como Arminda C. C., cuyo cuerpo fue hallado el lunes 9 de noviembre en un terreno ubicado sobre la avenida Ecológica, después de que vecinos y transeúntes alertaran a la Policía.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez Tapia, informó que los primeros elementos recolectados y los resultados de la autopsia permitieron establecer que la joven sufrió una muerte violenta.

Autopsia reveló que murió por estrangulamiento

El fiscal asignado al caso, Gary Coronado, explicó que, durante la inspección inicial del cuerpo, no se identificaron signos externos evidentes de violencia.

Sin embargo, la autopsia médico-legal practicada ese mismo día determinó que la víctima falleció por anoxia a consecuencia de una compresión externa del cuello.

“La víctima perdió la vida por una asfixia mecánica por estrangulamiento manual”, señaló el fiscal departamental Eddy Ordóñez.

Estos resultados permitieron orientar las investigaciones hacia el delito de feminicidio.

Investigan discusión con su pareja antes del crimen

Durante las primeras actuaciones, los investigadores recibieron la declaración informativa del hermano de la víctima, quien manifestó que Arminda mantenía problemas frecuentes con su concubino.

Según los antecedentes incorporados al proceso, la noche anterior al hallazgo la joven habría estado compartiendo con otras personas y posteriormente regresó caminando junto a su pareja.

La investigación señala que ambos habrían sostenido una discusión cuando transitaban por inmediaciones de un lote baldío.

En esas circunstancias, el hombre presuntamente sujetó del cuello a la víctima hasta provocarle la muerte y luego trasladó el cuerpo hacia la parte central del terreno, de acuerdo con la hipótesis investigativa.

Estas circunstancias todavía deben ser esclarecidas dentro del proceso penal.

Fiscalía emitió orden de aprehensión contra su concubino

El Ministerio Público identificó a Daniel C. J., concubino de la víctima, como el principal investigado y dispuso una orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó sobre la aprehensión del sospechoso. Según el reporte policial difundido el 11 de noviembre, el hombre habría admitido su participación durante su declaración.

La investigación deberá determinar las circunstancias del crimen y establecer la responsabilidad penal del acusado mediante el procedimiento correspondiente.

Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del feminicidio

El fiscal departamental Eddy Ordóñez aseguró que se activaron las actuaciones investigativas para reunir los elementos necesarios y esclarecer lo sucedido.

Entre las diligencias realizadas se encuentran el levantamiento legal del cuerpo, la autopsia médico-legal, la inspección del lugar y la recepción de declaraciones informativas.

Con este caso se contabilizan 73 casos en lo que transcurre el 2026.