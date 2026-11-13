Encargada de Negocios de EEUU se reúne con el Fiscal General Interino en Sucre

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, sostuvo una reunión de cortesía con el fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste Viera, en la ciudad de Sucre, donde la representación diplomática estadounidense destacó la importancia de contar con un sistema de justicia sólido, predecible y capaz de garantizar seguridad jurídica.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó sobre el encuentro y remarcó que el fortalecimiento de la justicia es fundamental para generar confianza entre los ciudadanos y quienes desarrollan actividades económicas en el país.

“Una justicia sólida genera confianza para emprender”, señala el mensaje difundido por la representación diplomática.

Estados Unidos destaca la seguridad jurídica para las inversiones

En su pronunciamiento, la Embajada estadounidense subrayó que un sistema judicial confiable no solamente protege los derechos de la población, sino que también brinda condiciones favorables para el desarrollo de emprendimientos e inversiones.

“Un sistema de justicia predecible protege a los ciudadanos, da seguridad jurídica a quienes emprenden e invierten y fortalece la lucha contra el crimen transnacional”, expresó la delegación diplomática.

El mensaje pone énfasis en la relación entre la administración de justicia, la confianza institucional y las condiciones necesarias para el desarrollo económico.

Encuentro se desarrolló en Sucre

La reunión tuvo lugar en Sucre, capital constitucional y sede del Órgano Judicial de Bolivia, donde funciona la Fiscalía General del Estado.

La Embajada calificó la visita de Amanda Porter a José Armando Urioste como un encuentro de cortesía.

Aunque la publicación destacó la seguridad jurídica y la lucha contra el crimen transnacional, no precisó si durante la reunión se abordaron investigaciones específicas, acuerdos de cooperación o compromisos institucionales.