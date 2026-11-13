Feria Barrio Lindo: Comerciantes reconstruyen puestos tras incendio de magnitud

A casi tres meses del voraz incendio registrado el pasado 6 de agosto en la Feria Barrio Lindo de Santa Cruz de la Sierra, los comerciantes han iniciado la reconstrucción de sus fuentes laborales en uno de los centros de abasto más concurridos del país.

En el área afectada ya es visible el levantamiento de nuevas casetas mediante el ensamblaje de estructuras metálicas destinadas a rehabilitar los espacios comerciales consumidos por las llamas.

Desafíos técnicos y jornadas extendidas

El sector gremial impulsa estas labores con el objetivo de normalizar sus actividades económicas lo antes posible, enfrentando al mismo tiempo el reto de adecuar las nuevas instalaciones a las normativas vigentes.

Aunque algunas de estas edificaciones ya recibieron observaciones técnicas por parte del gobierno municipal cruceño, los trabajos de refacción continúan de manera ininterrumpida.

Para cumplir con los plazos de reapertura y retomar la atención al público, las jornadas laborales se extienden hasta altas horas de la noche.

De esta forma, se busca que el movimiento comercial comience a cobrar fuerza nuevamente en este emblemático mercado.