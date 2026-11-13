De Cochabamba a Santa Cruz: Doña Cintia conquista con sus helados artesanales

Desde Cochabamba hasta Santa Cruz, Doña Cintia encontró en los helados artesanales una forma de mantener viva una tradición y, al mismo tiempo, generar ingresos con su propio trabajo.

Su jornada comienza antes del amanecer. A las cinco de la mañana ya está despierta para organizar los ingredientes y avanzar con la preparación de los distintos sabores que ofrecerá al día siguiente.

Entre sus especialidades están los helados de canela, leche, frappuccino, maracuyá y frutilla.

“Yo los preparo y yo vendo. De los cinco tachos al día, vendo 700. Yo hago los cinco sabores”, contó Doña Cintia, quien mantiene una producción diaria para atender la demanda de sus clientes.

El proceso requiere varias horas de trabajo. Primero prepara y hace hervir los ingredientes, licúa las frutas y deja enfriar las mezclas para continuar al día siguiente con el batido y la elaboración de los heladitos. Una rutina que repite sin falta para tener listo su producto.

Sin embargo, mantener este emprendimiento también representa un desafío por el incremento de los precios de los insumos. La leche, el azúcar, el hielo y la sal han subido de costo, lo que eleva sus gastos de producción.

Pese a estas dificultades, Doña Cintia decidió conservar los precios de venta en Bs 5 y Bs 10, buscando que sus helados sigan al alcance de quienes desean disfrutar de una alternativa refrescante y de sabor tradicional.

Su puesto está ubicado sobre el quinto anillo, en la zona de La Cuchilla, donde continúa compartiendo con los cruceños una costumbre cochabambina que combina tradición, esfuerzo y trabajo diario.