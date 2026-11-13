Enfermeras de La Paz y El Alto exigen ítems ganados por concurso

Las licenciadas en Enfermería de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión con crucifixiones, mientras las protestas por la falta de entrega de 220 ítems se extienden desde La Paz hasta la ciudad de El Alto.

La noche de este jueves 12 de noviembre, las profesionales cumplían sus primeras 24 horas de huelga de hambre en el Hospital Materno Infantil de La Paz, en medio de reclamos por la demora de más de un año en la conclusión de su proceso de institucionalización.

Las manifestantes aseguraron que agotaron los procedimientos administrativos para conseguir la entrega de los documentos que formalicen sus cargos, pero hasta el momento no recibieron una respuesta favorable.

“Vamos a radicalizar con el piquete de huelga de hambre y vamos a empezar con las crucifixiones también”, advirtió uno de los representantes del sector.

Protestas llegan al Hospital Obrero 30 de El Alto

Las movilizaciones se extendieron hasta el Hospital Obrero N.º 30, ubicado en la zona Santiago Segundo de El Alto, donde las profesionales anunciaron que se suman al estado de emergencia.

Una de las representantes explicó que la determinación responde al incumplimiento de la entrega de ítems obtenidos mediante un concurso de méritos y exámenes de competencia.

“Nosotros, como licenciadas en Enfermería, queremos hacer conocer que nos estamos sumando a un estado de emergencia, acoplándonos a las colegas que el día de ayer han iniciado el primer piquete de huelga de hambre en el Hospital Materno Infantil”, manifestó.

La profesional también informó que se instaló una vigilia en el Hospital Obrero N.º 1 de La Paz, ampliando así las movilizaciones en distintos establecimientos de la CNS.

Denuncian que ganaron 220 ítems por concurso de méritos

Las enfermeras aseguraron que participaron en una convocatoria pública realizada durante la pasada gestión, en la que aprobaron las evaluaciones y obtuvieron sus respectivos ítems.

Según la representante del Hospital Obrero 30, en septiembre de 2025 recibieron los números de ítem asignados, pero no los documentos administrativos necesarios para formalizar su incorporación.

“Somos alrededor de 220 profesionales. En septiembre de la gestión pasada nos han asignado los números de ítem. Todas tenemos un número de ítem”, aseguró.

Sin embargo, explicó que las autoridades les indicaron que debían esperar mientras se completaban los trámites administrativos.

“Hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable de nuestras autoridades de la Caja. No hemos recibido los memorándums como tal”, reclamó.

Huelga de hambre cumple sus primeras 24 horas

En el Hospital Materno Infantil de La Paz, cinco profesionales iniciaron el primer piquete de huelga de hambre la noche del miércoles 11 de noviembre.

Durante el reporte del periodista Saúl Moreno, uno de los representantes aseguró que las protestas continuarán mientras no se entregue la documentación pendiente.

“Hemos hecho todos los procedimientos habidos por haber para que estos ítems se liberen y nos den las hojas de movimiento, pero a esta hora nada”, manifestó.

Las movilizadas señalaron que llevan aproximadamente una semana realizando protestas y que decidieron intensificarlas ante la falta de resultados.

Hospital Obrero 30 funciona con personal a contrato, según enfermeras

Las profesionales de El Alto también expresaron preocupación por la situación laboral del personal del Hospital Obrero 30.

Según una de las representantes, el establecimiento comenzó a funcionar con personal contratado, pese a la creciente demanda de atención médica.

Explicó que el hospital cuenta con servicios de emergencia, cirugía, medicina interna y quirófano, además de brindar atención vinculada al área oncológica.