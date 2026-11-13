Banco Mundial aprueba préstamo de $us 500 millones para Bolivia

El Grupo Banco Mundial aprobó este jueves 12 de noviembre un financiamiento de 500 millones de dólares para Bolivia, destinado a brindar apoyo presupuestario, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y generar condiciones para reactivar el crecimiento económico y promover la creación de empleos en el sector privado.

La decisión fue anunciada oficialmente desde Washington y representa la primera de dos operaciones financieras previstas para respaldar las medidas económicas implementadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Según el organismo internacional, los recursos permitirán proporcionar liquidez al país durante el proceso de ajuste fiscal, mientras se desarrollan reformas orientadas a mejorar las condiciones de inversión y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Financiamiento contempla dos áreas prioritarias

El Banco Mundial explicó que la operación se sustenta en dos pilares fundamentales, respaldados por medidas que el Gobierno boliviano ya comenzó a implementar.

El primero está dirigido a fortalecer las finanzas públicas y proteger a los hogares pobres y vulnerables, con el objetivo de contribuir al ordenamiento de la economía.

El segundo busca ampliar las oportunidades para la inversión privada y la generación de empleo, mediante mejores condiciones de acceso al financiamiento y reformas destinadas a facilitar las actividades productivas.

Entre las medidas contempladas se encuentran la flexibilización de requisitos crediticios, la facilitación de exportaciones agrícolas y una mayor participación de empresas privadas en el sector eléctrico.

También se incluye la modernización del marco regulatorio para empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech.

Gobierno destaca respaldo a sus medidas económicas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales Burgos, destacó la aprobación del financiamiento y aseguró que constituye un respaldo internacional a las decisiones adoptadas por el Gobierno para estabilizar la economía.

“La aprobación de estos US$500 millones representa un respaldo importante a las decisiones que estamos tomando para ordenar la economía y recuperar la confianza en Bolivia”, afirmó.

La autoridad sostuvo que las medidas económicas buscan avanzar hacia unas finanzas públicas más sostenibles, sin descuidar la protección de las familias vulnerables.

Asimismo, señaló que el objetivo es convertir la estabilidad macroeconómica en mayores oportunidades laborales y crecimiento económico.

Banco Mundial busca impulsar inversiones y empleos

El director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Ariel Yepez, afirmó que la aprobación del financiamiento representa una nueva etapa en la relación del organismo con el país.

Según explicó, la operación combina recursos económicos con asistencia técnica para acompañar las reformas impulsadas por Bolivia.

El organismo considera que las medidas permitirán mejorar las condiciones para que las empresas puedan invertir, ampliar sus actividades y generar nuevas fuentes laborales.

Recursos brindarán apoyo presupuestario durante el ajuste

El Banco Mundial precisó que los 500 millones de dólares corresponden a una operación de apoyo presupuestario general, destinada a respaldar las necesidades de liquidez del Estado durante la implementación de las medidas económicas.

El financiamiento forma parte de una estrategia sustentada en estudios técnicos, evaluación de políticas públicas y coordinación con distintos actores y organismos internacionales.

La entidad señaló que las medidas respaldadas fueron analizadas considerando sus posibles efectos económicos y sociales.

El comunicado no precisa el calendario de desembolsos ni las condiciones financieras específicas de la operación aprobada.