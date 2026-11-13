¿Cargas tu celular toda la noche? El ajuste que pocos conocen para protegerlo

Millones de personas mantienen la costumbre de dejar el teléfono conectado al tomacorriente durante toda la noche para asegurar el cien por ciento al despertar. Sin embargo, esta práctica prolongada somete a los componentes internos a una tensión química constante que acelera su deterioro prematuro, según lo que informa el portal Computer Hoy.

Dentro de cada dispositivo operan reacciones químicas constantes que almacenan y liberan electricidad según la exigencia diaria. Cuando el equipo permanece horas en su capacidad límite, los materiales sufren un desgaste progresivo que reduce su autonomía con el paso del tiempo.

Para evitar este daño, los teléfonos modernos integran herramientas diseñadas específicamente para gestionar el flujo energético durante las horas de descanso. Esta tecnología frena el proceso al alcanzar el ochenta por ciento y completa el tramo final solo minutos antes de que suene el despertador.

El sistema operativo analiza de manera automática los horarios de sueño del propietario o se sincroniza directamente con la alarma matutina. De esta forma, el aparato permanece en un rango saludable durante la madrugada sin sacrificar la disponibilidad necesaria para la jornada.

Pasos para activarlo según tu marca

Para configurar esta herramienta de protección en los principales teléfonos del mercado, debes seguir estas rutas específicas:

Google Pixel: ingresa a Ajustes > Batería > Salud de la batería > Optimización de carga y activa la Carga Adaptativa.

ingresa a Ajustes > Batería > Salud de la batería > Optimización de carga y activa la Carga Adaptativa. Samsung y Motorola: dirígete a Ajustes > Batería > Protección de batería para habilitar el modo de cuidado nocturno.

Los cargadores de alta velocidad reducen los tiempos de espera, pero generan temperaturas elevadas que envejecen prematuramente las celdas de ion-litio. Por esta razón, desactivar la carga rápida antes de dormir resulta fundamental para conservar el rendimiento óptimo del equipo.