Aplicaciones no oficiales como Magis TV y XUPER TV generan preocupación por los riesgos de ciberseguridad que pueden representar para quienes las instalan en sus celulares, televisores inteligentes y dispositivos TV Box.

El peligro no está únicamente en el acceso a contenidos sin autorización. También existe el riesgo de exponer información personal, contraseñas e incluso datos financieros si las aplicaciones o los archivos utilizados para instalarlas contienen programas maliciosos.

¿Cómo pueden robar tu información?

Uno de los principales problemas es que estas aplicaciones suelen distribuirse fuera de las tiendas oficiales, mediante archivos APK descargados de páginas de terceros. Esto significa que los usuarios pueden instalar programas que no han pasado por los controles de seguridad habituales de plataformas como Google Play Store.

Otro riesgo está relacionado con los permisos que solicitan. Cuando una aplicación pide accesos que no necesita para funcionar, como leer archivos, acceder a información del dispositivo o instalar otros programas, podría facilitar actividades maliciosas.

Entre las amenazas se encuentran los troyanos, el spyware y los keyloggers, herramientas que pueden utilizarse para espiar la actividad del usuario, recopilar información o registrar lo que escribe en su dispositivo.

El problema puede agravarse si el equipo contiene aplicaciones bancarias, contraseñas guardadas o información personal. En determinadas circunstancias, un software malicioso podría capturar credenciales, facilitar el acceso no autorizado a cuentas o utilizar notificaciones falsas para engañar a las víctimas y obtener sus datos financieros.

El riesgo también puede llegar a tu Wi-Fi

Los televisores inteligentes y los dispositivos TV Box tampoco están libres de amenazas. Si un equipo conectado a la red doméstica resulta comprometido, podría convertirse en parte de una botnet o facilitar intentos de acceso no autorizado a otros dispositivos conectados al mismo Wi-Fi.

¿Cómo protegerte?

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, revisar cuidadosamente los permisos que solicitan y evitar instalar archivos APK de procedencia desconocida.

También aconsejan utilizar plataformas de streaming legales y confiables, como YouTube, Pluto TV, ViX y Mercado Play, además de mantener actualizados los dispositivos y no compartir contraseñas ni datos bancarios mediante enlaces o notificaciones sospechosas.