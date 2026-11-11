ChatGPT sufre una caída global: OpenAI investiga fallas en el inicio de sesión y herramientas de la plataforma

ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, experimentó este miércoles una interrupción en su funcionamiento a nivel global que afecta el inicio de sesión, el registro de nuevas cuentas y diversas herramientas de la plataforma.

A través de las redes sociales, miles de usuarios comenzaron a reportar dificultades para acceder y utilizar el servicio a partir de las 16:45 (hora de Bolivia / 20:45 UTC), según informa el portal TN.

¿Qué funciones están afectadas?

OpenAI reconoció oficialmente el incidente en su portal de estado del servicio, donde alertó sobre un incremento inusual de errores operativos.

La compañía identificó cinco componentes comprometidos: el sistema de inicio de sesión y creación de cuentas, ChatGPT Work, Dots, Space y Sites.

No obstante, la organización aclaró que la incidencia no implica un apagón absoluto del sistema para la totalidad de la base de usuarios. El alcance del problema varía según la región, el tipo de cuenta y las funciones específicas a las que se intente acceder.

El reporte de Downdetector muestra un aumento abrupto de problemas en OpenAI durante las últimas horas.

La respuesta de OpenAI

En un comunicado emitido durante la tarde, los equipos técnicos de OpenAI confirmaron que ya se encuentran investigando el origen de las fallas.

“Estamos investigando una interrupción que afecta los inicios de sesión, los registros, Work, Dots, Sites y Spaces. Estamos comprobando cómo afecta a los usuarios. Compartiremos una actualización cuando sepamos más”, señaló la empresa en su página oficial.

Hasta el momento, la firma no ha precisado las causas técnicas que provocaron el incidente ni ha ofrecido un plazo estimado para la recuperación total de los servicios. La incidencia continúa clasificada formalmente como una degradación del rendimiento.

Los usuarios pueden seguir el estado en tiempo real de las tareas de recuperación a través del portal oficial status.openai.com.