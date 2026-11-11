¿Tu celular puede conectarse a Starlink? Conoce las nuevas características

Para acceder a la red Direct to Cell de Starlink a nivel global, tu teléfono celular debe contar con tecnología 4G LTE y un sistema operativo actualizado a Android 12 o iOS 16 como base mínima, de acuerdo a lo que reporta el portal IProfesional. Adicionalmente, el servicio exige que el usuario se encuentre al aire libre con vista directa al cielo y mantenga una línea activa con una telefónica local que posea acuerdos comerciales con SpaceX.

La tecnología permite que el módem interno de tu smartphone reconozca la señal orbital automáticamente sin requerir aplicaciones adicionales ni antenas parabólicas. No obstante, en la región sudamericana su activación definitiva depende de que las operadoras móviles cierren convenios de arriendo de espectro radioeléctrico con la compañía de Elon Musk.

Verificaciones técnicas de hardware y software

Tecnología 4G LTE: Módem compatible con estándares modernos de comunicación móvil.

Módem compatible con estándares modernos de comunicación móvil. Sistema operativo: Android 12 o posterior, o iOS 16 en adelante.

Android 12 o posterior, o iOS 16 en adelante. Soporte de frecuencias: Compatibilidad con bandas terrestres como 700 MHz, AWS o 1,9 GHz.

Compatibilidad con bandas terrestres como 700 MHz, AWS o 1,9 GHz. Entorno físico: Ubicación al aire libre con línea de visión libre hacia el espacio.

Ubicación al aire libre con línea de visión libre hacia el espacio. Línea activa: Plan con una empresa de telefonía asociada al proyecto de SpaceX.

Modelos de smartphone homologados por las marcas

La nómina de compatibilidad incluye más de 60 modelos comerciales entre los que destacan las series Samsung Galaxy S21 a S26, los plegables Z Flip y Z Fold de quinta generación en adelante, y varios equipos de la serie Galaxy A. Por su parte, la línea Apple ofrece soporte para mensajes SMS desde el iPhone 12, mientras que la transmisión de datos se habilita desde la familia del iPhone 13 hasta la 17 con iOS 18.3.

En el ecosistema de Google, las familias Pixel 9 y Pixel 10 cuentan con compatibilidad completa de datos y texto, requiriendo Android 14 para los modelos Pixel 8. Motorola suma la habilitación de datos en sus líneas de gama alta Moto Edge, Moto G 5G y la serie de plegables Razr lanzados a partir de 2025.

El funcionamiento técnico desde la órbita baja

La arquitectura del sistema se basa en satélites de órbita baja ubicados a 350 kilómetros de altitud que operan como antenas eNodeB flotantes en el espacio. Debido a que la potencia de transmisión de un teléfono celular común apenas alcanza los 0,25 vatios, la red orbital utiliza antenas de matriz en fase para captar las señales débiles desde la superficie terrestre.

A la baja potencia de los teléfonos se suma el desafío del desplazamiento orbital de los satélites a 27.000 kilómetros por hora, lo que genera variaciones por efecto Doppler. Procesadores a bordo corrigen estas alteraciones en tiempo real para retransmitir la información mediante enlaces láser intersatelitales hacia las estaciones terrenas conectadas a la red telefónica tradicional.

Servicios disponibles y proyección de la red

Durante su primera fase de despliegue, el servicio está acotado al envío de mensajes SMS, compartir coordenadas GPS y utilizar herramientas ligeras como WhatsApp, Google Maps o Apple Maps. El ancho de banda en esta etapa inicial distribuye entre 2 y 4 Mbps por celda, lo que resulta adecuado para emergencias, pero insuficiente para video en alta definición.

Hacia el año 2027, el lanzamiento de las nuevas generaciones de satélites V2 y V3 incorporará antenas cinco veces más grandes y el estándar 5G NTN. Esta actualización aumentará por 20 la capacidad de tráfico en el espacio, permitiendo realizar llamadas de voz nativas y conexiones de alta velocidad en áreas remotas.