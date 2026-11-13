Alcaldía dialogará con vecinos de K’ara K’ara para socializar fallo que autoriza ingreso de basura

En medio de la vigilia que mantienen los pobladores en los accesos al relleno sanitario de K’ara K’ara, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció que este viernes 13 de noviembre, a partir de las 10:00, una comitiva de autoridades se trasladará hasta la zona para instalar una mesa de diálogo con los dirigentes y vecinos del lugar.

El encuentro tiene como objetivo principal socializar la resolución 205/2026 emitida por el Tribunal Agroambiental —notificada al municipio este miércoles—, la cual otorga la tuición y ordena el ingreso de residuos sólidos de Cercado durante un plazo de 90 días (tres meses) para ejecutar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3.

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Walter Flores, explicó que la medida responde a criterios técnicos respaldados por estudios judiciales, advirtiendo que no concluir este proceso representaría un grave riesgo ambiental y sanitario.

"Se necesita aproximadamente 58.961 metros cúbicos, una cantidad de tres meses que se requiere para poder hacer este cierre técnico, que es importante hacerlo. Lo otro conmina irresponsablemente a poder tener algún desplome y que pueda ocasionar un daño ambiental peor aún", detalló Flores.

Durante esta jornada, el municipio inició el traslado de desechos logrando ingresar cuatro camiones recolectores; sin embargo, un grupo de vecinos —principalmente mujeres y adultos mayores— se autoconvocó en el sector para bloquear el paso. Los movilizados rechazan la disposición de más basura denunciando que los malos olores y la contaminación afectan severamente la salud de las familias y de los niños del lugar.

Ante este escenario, Flores recordó que el país se encuentra bajo declaratoria de estado de excepción y que el auto agroambiental es de cumplimiento obligatorio para las autoridades municipales, departamentales, dirigentes y población en general. Asimismo, exhortó a la Policía y a las instancias llamadas por ley a garantizar el orden y el cumplimiento de la orden judicial.