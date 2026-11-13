Alcaldía dialogará con vecinos de K’ara K’ara para socializar fallo que autoriza ingreso de basura

Autoridades municipales acudirán al sector a las 10:00 para explicar los alcances técnicos de la resolución del Tribunal Agroambiental, que ordena disponer 58.961 metros cúbicos de residuos para concluir el cierre de las macroceldas 2 y 3.
12/11/2026 21:06
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En medio de la vigilia que mantienen los pobladores en los accesos al relleno sanitario de K’ara K’ara, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció que este viernes 13 de noviembre, a partir de las 10:00, una comitiva de autoridades se trasladará hasta la zona para instalar una mesa de diálogo con los dirigentes y vecinos del lugar.
El encuentro tiene como objetivo principal socializar la resolución 205/2026 emitida por el Tribunal Agroambiental —notificada al municipio este miércoles—, la cual otorga la tuición y ordena el ingreso de residuos sólidos de Cercado durante un plazo de 90 días (tres meses) para ejecutar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3.
El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Walter Flores, explicó que la medida responde a criterios técnicos respaldados por estudios judiciales, advirtiendo que no concluir este proceso representaría un grave riesgo ambiental y sanitario.
"Se necesita aproximadamente 58.961 metros cúbicos, una cantidad de tres meses que se requiere para poder hacer este cierre técnico, que es importante hacerlo. Lo otro conmina irresponsablemente a poder tener algún desplome y que pueda ocasionar un daño ambiental peor aún", detalló Flores.
Durante esta jornada, el municipio inició el traslado de desechos logrando ingresar cuatro camiones recolectores; sin embargo, un grupo de vecinos —principalmente mujeres y adultos mayores— se autoconvocó en el sector para bloquear el paso. Los movilizados rechazan la disposición de más basura denunciando que los malos olores y la contaminación afectan severamente la salud de las familias y de los niños del lugar.
Ante este escenario, Flores recordó que el país se encuentra bajo declaratoria de estado de excepción y que el auto agroambiental es de cumplimiento obligatorio para las autoridades municipales, departamentales, dirigentes y población en general. Asimismo, exhortó a la Policía y a las instancias llamadas por ley a garantizar el orden y el cumplimiento de la orden judicial.
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