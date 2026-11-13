"No presentaron pruebas objetivas": Defensa de Requena cuestiona argumentos de la Fiscalía

Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días, tras su audiencia cautelar por el caso Maletas.

La decisión judicial fue cuestionada por su abogada, Erika Oroza, quien denunció que el Ministerio Público no presentó pruebas objetivas para sustentar los tres delitos por los que fue imputado.

Requena es investigado por los presuntos delitos de confabulación, tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa. Al concluir la audiencia, el juez determinó su reclusión preventiva por seis meses mientras avanzan las investigaciones.

La abogada Erika Oroza cuestionó los elementos que sustentaron la imputación y señaló que la Fiscalía habría dado un peso determinante a las declaraciones de la exdiputada Laura Rojas.

"O sea, la declaración de Laura Rojas la han convertido en juez, su palabra es ley", manifestó.

La defensa también reclamó que no se hubieran presentado elementos que vinculen directamente a su cliente con los delitos atribuidos.

"El Ministerio Público no presentó una sola prueba que esté relacionada de manera objetiva con relación a esos tipos penales", sostuvo Oroza.

Asimismo, calificó de arbitraria y abusiva la actuación de la justicia y confirmó que hizo uso de los recursos legales para cuestionar la determinación judicial. La abogada insistió en que existen cuestionamientos sobre la forma en que se está llevando adelante el proceso.

Mientras era trasladado a Palmasola, Requena también manifestó su rechazo a la decisión y pidió que se haga justicia. Ante las consultas de los medios de comunicación, reiteró varias veces que es inocente y aseguró que podrá demostrarlo durante el proceso.

"Somos inocentes, somos inocentes. El tiempo nos va a dar la razón", expresó el exasesor de Saucedo.