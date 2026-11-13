Fiscalía revela los tres delitos que pesan contra Julio César Porras

El exfiscal Julio César Porras fue aprehendido en el marco de las investigaciones del denominado caso Maletas. El fiscal asignado al proceso, Rolando Salvatierra, confirmó que el exfuncionario es investigado por tres delitos y anunció que el Ministerio Público prepara una imputación formal.

“Estamos investigando un delito de tráfico de sustancias controladas, de asociación delictuosa y de confabulación. Ese es el delito que estamos investigando”, declaró Salvatierra al explicar los motivos de la aprehensión.

El fiscal indicó que revisarán los elementos reunidos en los cuadernos de investigación antes de presentar la imputación ante la autoridad judicial.

“Vamos a observar todos los elementos que hay en el cuaderno de investigación, para poder presentar mañana una correcta fundamentación, una correcta imputación formal y que sea valorada por la autoridad competente y ella decida su situación jurídica”, sostuvo.

Durante la consulta sobre los argumentos de la defensa, que habría señalado que Porras fue aprehendido por no haber detenido a la exfiscal Delmy Guzmán, Salvatierra rechazó esa versión y aclaró que la investigación responde a hechos vinculados con sustancias controladas.

En cuanto a la situación de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Salvatierra confirmó que ya existe una imputación formal en su contra y que el Ministerio Público solicitó su detención preventiva.

El fiscal también confirmó que la exfiscal Delmy Guzmán tiene un mandamiento de aprehensión y que corresponde a la Policía ejecutar esa orden.

Salvatierra agregó que Porras se ratificó en sus declaraciones anteriores y realizó algunas ampliaciones durante su declaración informativa en calidad de denunciado.