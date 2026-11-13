Evo llama “cobarde” a García Linera por irse a México

Evo Morales calificó de “cobarde” a su exvicepresidente Álvaro García Linera por haber salido de Bolivia y obtenido asilo político en México, en medio de las investigaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas, ocurrido en Santa Cruz en 2009.

Desde el trópico de Cochabamba, Morales cuestionó la decisión de su antiguo compañero de Gobierno y aseguró que, a diferencia de García Linera, no tiene intención de abandonar el territorio nacional.

“Lamento mucho que algunos, como Álvaro, se escapen cobardemente. Hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la razón, con la patria”, manifestó el exmandatario.

Sin embargo, también adelantó que no comparecerá ante las autoridades judiciales para prestar su declaración, al considerar que no existen garantías de un debido proceso.

“No me siento culpable”, afirma Morales

El exmandatario defendió las acciones desarrolladas durante su Gobierno en relación con el operativo policial del Hotel Las Américas y aseguró que no tiene motivos para arrepentirse.

“No me siento culpable. No soy culpable. Hemos defendido el territorio, la unidad del territorio nacional”, afirmó.

Morales sostuvo que las actuaciones de aquella época estuvieron orientadas a evitar una supuesta división del país, argumento que reiteró al ser consultado sobre las investigaciones que actualmente se desarrollan.

Asimismo, cuestionó la decisión de García Linera de buscar protección internacional y sugirió que su salida podría estar relacionada con un sentimiento de culpabilidad.

Estas afirmaciones corresponden a la posición del exmandatario y no constituyen una determinación judicial sobre los hechos investigados.

Evo anuncia que no se presentará a declarar

Pese a asegurar que permanecerá en Bolivia, Morales manifestó que no acudirá a declarar ante las autoridades judiciales por el caso Hotel Las Américas.

El expresidente argumentó que considera injusto el proceso y que no existen garantías suficientes para ejercer su defensa.

“Yo no me voy a presentar, no tengo por qué presentarme. Ante la injusticia me rebelo”, sostuvo.

También cuestionó la independencia del sistema judicial y señaló que, en su criterio, no se está garantizando el debido proceso.

De esta manera, Morales marcó distancia de García Linera por su salida del país, aunque ambos se encuentran involucrados en las actuaciones investigativas relacionadas con el caso.

García Linera confirmó que recibió asilo en México

Este jueves 12 de noviembre, el exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó que se encuentra en México y que obtuvo asilo político.

“Estoy en México y tengo asilo político en México”, declaró a la agencia EFE.

García Linera había abandonado Bolivia el 31 de octubre con destino a Buenos Aires, Argentina, desde donde posteriormente se trasladó a territorio mexicano.

Por su parte, la Cancillería boliviana solicitó información oficial a México para conocer la naturaleza jurídica y los alcances de la protección concedida.