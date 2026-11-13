Delmy Guzmán desocupó su oficina en Cotoca; se desconoce su paradero

El avance de las investigaciones por el denominado caso ‘Maletas’ en Santa Cruz derivó en la aprehensión del fiscal Julio César Porras, medida tomada presuntamente por no haber ejecutado la aprehensión previa de la exfiscal Delmy Guzmán, sobre quien hoy pesa una orden formal de aprehensión emitida el pasado 10 de noviembre.

Al respecto, uno de los trabajadores de las oficinas de Guzmán en el municipio de Cotoca confirmó su prolongada ausencia al señalar que “ya hace una semana nosotros estamos aquí cumpliendo funciones y ella no está acá”.

De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, la exfiscal es procesada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Luego de que el exfiscal Julio César Porras fuera aprehendido tras ampliar su declaración por el caso ‘Maletas’ y derivado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en Santa Cruz, su abogado Fernando Acevedo reveló que era la fiscal prófuga Delmy Guzmán quien resguardaba los 79 kilos de droga junto a otras personas en un galpón.

“Lo están queriendo involucrar con el delito de tráfico de sustancias controladas por no haber cumplido y haberla detenido en ese momento cuando la sorprendió a la fiscal Delmy Guzmán con otras personas, por no haberla detenido en ese momento”, señaló Acevedo.

En este contexto, remarcó que Porras comunicó de inmediato la situación de forma verbal tanto al fiscal general, Roger Mariaca, como al fiscal departamental, Alberto Zeballos.

Sin embargo, el abogado afirmó que ambas autoridades le pidieron desentenderse del asunto y le respondieron: "Doctor Porras, déjelo nomás, no se preocupe, la doctora Delmy se va a encargar de lo demás".