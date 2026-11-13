Falsos compradores roban motocicleta y documentos a mano armada tras contactar a víctima por redes

Un nuevo hecho de inseguridad vinculado a estafas y robos mediante redes sociales se registró en inmediaciones del parque Mariscal Santa Cruz, donde dos antisociales se hicieron pasar por compradores para despojar a un ciudadano de su motocicleta y de toda la documentación original del vehículo, amenazándolo con un arma de fuego.

De acuerdo con el relato de la víctima, el motorizado —una motocicleta marca Tekken, modelo 2026, de color gris plomo con negro— era ofertado a través de Facebook por un monto de 22.000 bolivianos. Los delincuentes lo contactaron mediante un perfil falso y pactaron un primer encuentro dos días antes del robo, ocasión en la que probaron el vehículo y fueron captados por cámaras de vigilancia de la zona.

Tras mostrar un supuesto interés en concretar la compra, los sujetos volvieron a citar al propietario en un lugar silencioso. Mientras simulaban revisar los papeles y realizar el pago, uno de ellos le pidió la llave bajo el pretexto de iluminar con su teléfono y procedió a encañonarlo.

"Estaba viendo la moto, me estaba diciendo que estaba enviando los documentos a su hermano (...) Le presté mi llave y de la nada agarra y me apunta con el arma de fuego; dice 'no muevas nada, no hagas nada', porque los documentos los estaba agarrando la otra persona. Solo me quedé quieto, no podía hacer nada, y de ahí ya me lo quitaron", relató el afectado.

Tras perpetrar el robo, los antisociales huyeron con el vehículo de dos ruedas y los papeles originales, y eliminaron de inmediato el perfil de Facebook desde el cual habían establecido el contacto. Según la descripción proporcionada por la víctima, el sujeto que portaba el arma es de tez blanca y tiene un tatuaje visible en el cuello.

El caso ya fue denunciado ante radiopatrullas y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), instancia donde el afectado debe presentar fotocopias del RUAT o el comprobante de compra y venta para activar la alerta oficial de vehículo robado.

Ante la impotencia de haber perdido su patrimonio, el propietario solicita la colaboración de la ciudadanía cochabambina para identificar a los sujetos registrados en las cámaras de seguridad y dar con el paradero de su motocicleta. Asimismo, se recomienda a la población extremar recaudos y evitar citas en lugares aislados al realizar transacciones comerciales de alto valor pactadas por internet.