Cochamanidis exige al Gobierno gestionar el retorno de Álvaro García Linera

El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió al Gobierno realizar las gestiones necesarias para que el exvicepresidente Álvaro García Linera retorne a Bolivia y responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen durante los 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cochamanidis cuestionó que las autoridades bolivianas no hayan sido las primeras en establecer el paradero de García Linera y sostuvo que el Gobierno debe actuar de manera inmediata para solicitar la intervención de la Interpol.

“Él es parte fundamental de la destrucción durante 20 años del país. Él debería tener un sello rojo, él debería estar siendo investigado por Interpol. La Policía, el ministro de Gobierno debería, de manera personal, hacer la solicitud a Interpol para que a este delincuente lo devuelvan al país”, manifestó.

El dirigente cívico insistió en que corresponde a las autoridades bolivianas activar los mecanismos necesarios para lograr su retorno y no esperar que otros países tomen la iniciativa.

“El Gobierno tiene que actuar, no lo va a hacer México, no lo va a devolver si son del mismo equipo. Entonces tiene que el Gobierno hacer la solicitud como corresponde para que Interpol actúe de manera rápida”, afirmó.

Asimismo, señaló que, si ya se conoce el paradero del exvicepresidente, las autoridades deben proceder con celeridad. “Si ya se sabe el paradero, pues también con la inmediatez que se merece el caso, Interpol tendrá que actuar en México y devolverlo”, sostuvo.

Cochamanidis también vinculó a García Linera con el caso terrorismo de 2009 y aseguró que fue uno de los principales responsables, de impulsar ese proceso, que afectó a numerosas familias cruceñas.

“Tuvo que ser juzgado acá como corresponde, como uno de los actores fundamentales en la destrucción de Bolivia durante 20 años y como también uno de los actores principales, junto con su hermano, para montar el caso terrorismo del 2009”, expresó.

Finalmente, el expresidente cívico afirmó que aquel proceso buscó afectar a Santa Cruz y advirtió que, en su criterio, el país no debe permitir que se repitan situaciones similares.