Fin de clases 2026: conozca qué actividades están prohibidas en los colegios

A pocas semanas de concluir la gestión escolar 2026, el Ministerio de Educación recordó las disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial 0001/2026, que prohíbe los actos de promoción en los niveles inicial y primario, así como los viajes de promoción, y regula las actividades festivas y extracurriculares en las unidades educativas del país.

La normativa, que generó controversia a principios de año, vuelve a cobrar importancia ante la organización de clausuras, celebraciones y actividades de fin de gestión.

Según las disposiciones, únicamente los estudiantes de sexto de secundaria están autorizados a realizar actos de promoción, mientras que las actividades culturales, cívicas y deportivas deben tener una finalidad pedagógica y no perjudicar el desarrollo de las clases.

Prohíben graduaciones en kínder y primaria

El artículo 28 de la resolución establece que los actos de promoción no están permitidos en Educación Inicial ni en Educación Primaria Comunitaria Vocacional.

La disposición alcanza a los establecimientos fiscales, privados y de convenio.

Los únicos actos de promoción autorizados corresponden al sexto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, cuando los estudiantes concluyen el bachillerato.

La medida busca evitar gastos innecesarios y celebraciones que no forman parte de los objetivos académicos de esos niveles educativos.

Viajes de promoción también están prohibidos

Otra de las restricciones contempladas en la normativa está relacionada con los viajes de promoción.

El artículo 47 establece expresamente su prohibición, por lo que las unidades educativas no pueden organizarlos como parte de las actividades de cierre de gestión.

Sin embargo, las excursiones, los viajes de intercambio cultural y otras actividades educativas pueden realizarse cuando cumplan los requisitos correspondientes, tengan fines pedagógicos y cuenten con las autorizaciones establecidas.

Estas actividades no deben confundirse con los viajes recreativos de promoción.

Fiestas escolares deben cumplir medidas de control

Respecto a las celebraciones de fin de año, desde el Ministerio de Educación se aclaró que no existe una autorización general para fiestas escolares.

No obstante, la normativa establece restricciones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias prohibidas dentro de las actividades vinculadas con las unidades educativas.

Las direcciones de los establecimientos educativos deben supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y precautelar la seguridad de los estudiantes.

Actividades culturales y deportivas sí pueden realizarse

El Ministerio de Educación también aclaró que la resolución no prohíbe todas las actividades complementarias a la enseñanza.

Los actos culturales, cívicos, deportivos y festivos pueden desarrollarse cuando respondan a objetivos pedagógicos y estén contemplados en el Plan Operativo Anual (POA) de cada establecimiento.

El artículo 53 establece que estas actividades no deben afectar el cumplimiento de los 200 días de clases.

Asimismo, los agasajos pueden organizarse durante los fines de semana, siempre que se respeten las disposiciones correspondientes.

En una circular oficial, Educación reiteró que la planificación de estas actividades es responsabilidad de las unidades educativas.

Juntas escolares no pueden exigir cuotas para festejos

La normativa también contempla restricciones a los aportes económicos exigidos a padres de familia.

Las juntas escolares no pueden imponer cuotas destinadas a agasajos, homenajes y otros gastos considerados innecesarios.

Desde el Ministerio de Educación se explicó que estas restricciones buscan evitar cobros que puedan representar una carga económica para las familias.

En ese sentido, se recordó que los aportes escolares deben responder a necesidades justificadas de los establecimientos y no a la organización obligatoria de celebraciones.