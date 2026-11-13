El representante boliviano Jorge Eduardo Arandia Terceros se ubica actualmente en el segundo lugar de las votaciones digitales del certamen Caballero Universal 2026, cuya Gran Gala Final se celebrará este 14 de noviembre en Venezuela.

“Es un honor inmenso representar a Bolivia. Voy a dar lo mejor de mí para dejar el nombre de nuestro país en alto”, expresó el joven cruceño sobre su compromiso en la competencia.

¿Cómo puedes registrar tu voto?

Posicionado como uno de los principales favoritos de la edición, el candidato nacional necesita que la población reaccione en las publicaciones oficiales para escalar al primer puesto del conteo.

Para sumar apoyo oficial a la candidatura de Bolivia, los usuarios deben ingresar y registrar su reacción en ambas redes sociales del concurso: