Realizan toma de muestras en el río Serkheta y articulan inspecciones interinstitucionales ante denuncias en Misicuni

Autoridades nacionales, departamentales y municipales desplegaron operativos de muestreo de agua y convocaron a reuniones de coordinación tras las denuncias sobre presunta actividad minera ilegal y posible contaminación con mercurio en el río Serkheta, principal afluente de la represa de Misicuni.

Personal técnico de la Empresa Misicuni y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) acudió a la zona para recolectar muestras en cuatro puntos estratégicos: el río Serkheta, el embalse, la planta de tratamiento y el cárcamo de distribución en Ushpa Ushpa. Según informó el gerente de la Empresa Misicuni, Adrián Murillo, las muestras serán enviadas a un laboratorio especializado en Oruro para realizar ensayos de metales pesados, cuyos resultados se presentarán públicamente el próximo lunes.

Por su parte, Liesel Ramírez, representante de la AAPS, exhortó a manejar con responsabilidad la difusión de datos relacionados con los procedimientos y ensayos técnicos de laboratorio.

Postura de Semapa y comité municipal

En la inspección también participó el gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, quien señaló que la entidad realizó una toma de muestras el pasado lunes bajo cadena de custodia y las envió a un laboratorio certificado en La Paz, cuyos resultados se esperan para este viernes. Prudencio adelantó que las pruebas rápidas descartaron la presencia de mercurio y garantizó que el agua distribuida es potable.

Asimismo, informó que tras una asamblea convocada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se conformó un Comité Interinstitucional de Defensa del Agua y la Represa de Misicuni. Dicha instancia solicitó la intervención inmediata de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y de la Gobernación para suspender cualquier trabajo minero ilegal en el sector y transparentar la documentación sobre licencias o concesiones otorgadas.

Reunión en la Gobernación y acciones en Quillacollo

De forma paralela, la Gobernación de Cochabamba, la Asamblea Legislativa Departamental, la AJAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Alcaldía de Quillacollo sostuvieron una reunión interinstitucional —sin la presencia de representantes de la Empresa Misicuni— en la que otorgaron un plazo de 24 horas para que las entidades remitan informes técnicos según sus competencias.

Durante el encuentro, el concejal Edwin Jiménez indicó que el representante de la AJAM informó sobre el inicio de un proceso penal ante la Fiscalía contra quienes resulten responsables de minería ilegal, mientras que el Sernap reportó el desarrollo de acciones en el área. Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, señaló que su municipio ya efectuó una inspección previa con toma de muestras y registro audiovisual.

Finalmente, la comisión acordó realizar una nueva inspección in situ este viernes a partir de las 07:00, junto a comunarios, dirigentes y control social de la zona, con el objetivo de verificar las condiciones del río y recolectar nuevas muestras para su análisis en laboratorio.