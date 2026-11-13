¡Ni la inundación lo detuvo! Un motociclista protagonizó una escena que llamó la atención de los usuarios en Cochabamba, luego de intentar atravesar una calle completamente inundada por las persistentes lluvias.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves 12 de noviembre, en inmediaciones del puente Tamborada y la avenida Panamericana, en la zona sur de la ciudad, donde la acumulación de agua complicó la circulación vehicular.

Mientras varios motorizados se animaban a cruzar la vía y algunos conseguían llegar al otro extremo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando un motociclista decidió enfrentar el agua a bordo de su vehículo de dos ruedas.

En las imágenes se observa cómo el conductor avanza lentamente por la calle anegada, mientras levanta las piernas para evitar mojarse. Sin embargo, a medida que se adentra en el agua, la motocicleta parece perder impulso y el hombre queda a punto de quedarse varado en plena inundación.

Pese a la dificultad, logra continuar su recorrido, aunque el intento no terminó como esperaba: acabó completamente empapado.

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente generó diferentes reacciones.

Algunos internautas tomaron la escena con humor y consideraron que el motociclista protagonizó una verdadera hazaña al conseguir atravesar la inundación.

Otros, en cambio, cuestionaron la decisión y advirtieron sobre los posibles daños que el agua podría ocasionar al motor y a los componentes eléctricos de la motocicleta.