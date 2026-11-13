El papa León XIV es el padrino de una mujer peruana: “hace 30 años era el joven padre Robert”

Al papa León XIV lo llaman Su Santidad, Santo Padre o Sumo Pontífice. Pero hay una mujer que puede llamarlo de una manera mucho más cercana y especial: ¡padrino!

Su nombre es Mildred Camacho, una peruana que guarda una historia extraordinaria con el actual líder de la Iglesia católica. Hace aproximadamente tres décadas, cuando todavía era conocido como el joven padre Robert, Robert Prevost aceptó convertirse en su padrino de bautizo.

La historia fue compartida por Mildred con BBC Mundo, en vísperas del regreso del pontífice a Chiclayo, ciudad del norte peruano donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y desarrolló una importante etapa de su labor pastoral.

"Su visita será un momento que siento muy mío y de mi familia", relató Camacho.

Todo comenzó con un pedido muy especial de su padre, Héctor Camacho, quien quería que su hija llevara el nombre de su madre, recientemente fallecida, y que el sacerdote Robert Prevost fuera su padrino.

"Padre, yo quiero que mi hija lleve el nombre de su madre recién fallecida, Mildred, y que usted sea su padrino de bautizo", recordó la mujer al reconstruir aquella conversación.

Lo que parecía una sencilla ceremonia familiar terminó convirtiéndose en un recuerdo extraordinario. El nombre de Robert Prevost Martínez quedó escrito a mano en la partida de bautizo de Mildred. También existen fotografías que conservan aquel momento junto a su padre y el párroco que ofició la ceremonia.

Hoy, Mildred tiene 30 años y vive en Chulucanas, Perú. Su historia la conecta de una manera muy particular con León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana.

Su vida tomó un giro inesperado el 8 de mayo de 2025, cuando 133 cardenales eligieron a Robert Prevost como sucesor del papa Francisco. Aquel sacerdote que años atrás había aceptado ser su padrino se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia católica.

Una historia que comenzó con un bautizo, creció entre recuerdos familiares y hoy tiene un protagonista que millones de personas conocen como papa León XIV.