Gobierno chileno anuncia acuerdo con camioneros y pide levantar paro

El Gobierno chileno anunció un acuerdo para levantar el paro con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes pasado tiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país, en protesta por el alza sostenido del precio de los combustibles.



"Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días. Chile necesita la tranquilidad para seguir creciendo y avanzando", afirmó el ministro chileno del Interior, Claudio Alvarado, desde el palacio La Moneda.



El acuerdo se alcanzó con organizaciones como Fuerza del Norte y la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, pero otros muchos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo y decidieron no levantar el paro. EFE