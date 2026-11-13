Gobierno chileno anuncia acuerdo con camioneros y pide levantar paro

Tras varios días de bloqueos parciales en las principales rutas del país, el Ejecutivo anunció un entendimiento con parte de los transportistas que protestan por el incremento del precio de los combustibles.
13/11/2026 7:45
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El Gobierno chileno anunció un acuerdo para levantar el paro con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes pasado tiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país, en protesta por el alza sostenido del precio de los combustibles.
"Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días. Chile necesita la tranquilidad para seguir creciendo y avanzando", afirmó el ministro chileno del Interior, Claudio Alvarado, desde el palacio La Moneda.
El acuerdo se alcanzó con organizaciones como Fuerza del Norte y la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, pero otros muchos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo y decidieron no levantar el paro. EFE
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