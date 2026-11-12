Dos guardias de honor se desplomaron este miércoles 11 de noviembre en el Palacio del Elíseo, en París, mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se preparaba para recibir a su homólogo de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

La escena, captada por las cámaras de televisión, mostró cómo uno de los uniformados perdió el equilibrio repentinamente, dejó caer su sable ceremonial y terminó desplomándose hacia atrás, golpeándose contra una columna del palacio.

El incidente ocurrió a pocos metros de Macron, quien, al percatarse de lo sucedido, se acercó junto a integrantes del personal presidencial para auxiliar al militar.

Cuando parecía que la situación estaba bajo control, un segundo integrante de la Guardia Republicana sufrió otro malestar en el mismo patio, mientras los mandatarios continuaban con el saludo protocolar.

Aunque este segundo incidente ocurrió fuera del alcance de las cámaras, los reportes señalaron que el uniformado también necesitó asistencia y fue acompañado al interior del palacio.

Los dos episodios interrumpieron brevemente la ceremonia, pero, una vez atendidos los militares, Macron y Pellegrini retomaron sus actividades oficiales.

Tras el incidente, surgieron interrogantes sobre el estado de salud de ambos militares y las causas de los desvanecimientos.

Este jueves 12 de noviembre, la presidencia francesa informó que los guardias sufrieron síncopes vasovagales, un tipo de desmayo asociado a una caída repentina de la presión arterial y, en ocasiones, de la frecuencia cardíaca.

Las autoridades también confirmaron que ambos recibieron atención inmediata, no presentaban lesiones y se encontraban bien.