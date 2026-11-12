'Pequeño J' denuncia amenazas dentro de la cárcel tras difusión de un video

Tony Janzen Valverde, conocido como 'Pequeño J' y acusado de participar en el triple feminicidio narco ocurrido en Florencio Varela, Argentina, denunció haber recibido amenazas de muerte dentro del penal de Ezeiza, horas después de la filtración del video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, una de las víctimas del crimen ocurrido en septiembre de 2025.

La denuncia fue presentada por su abogado defensor, Lucas Contreras Alderete, ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, que investiga el caso, según informó el portal Infobae.

De acuerdo con el relato de Valverde, el 5 de noviembre de 2026 escuchó amenazas de otros internos mientras permanecía alojado en el sector de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La denuncia también recoge los gritos que presuntamente recibió el acusado: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”.

Ante esta situación, Contreras Alderete solicitó medidas de protección inmediata y la separación preventiva de los presuntos agresores, además de una evaluación del riesgo por parte del Servicio Penitenciario Federal y la intervención de la Procuración Penitenciaria.

La filtración del video complica a “Pequeño J”

La difusión de las imágenes de las torturas contra Lara Gutiérrez, de 15 años, generó un giro en la investigación del triple crimen narco. En el video se observa a “Pequeño J” reteniendo por la fuerza a la adolescente, mientras otro sospechoso, identificado como José Miguel Lozano Cerrón, le amputa un dedo con una pinza cortaperno.

Lozano Cerrón permanece prófugo y es señalado como uno de los involucrados en las agresiones registradas en las imágenes.

El material audiovisual contradice las declaraciones anteriores de Janzen Valverde, quien había negado estar presente en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El acusado es señalado como integrante de una organización narco peruana a la que se atribuye el asesinato de las tres trabajadoras sexuales, en un hecho que habría estado relacionado con una venganza por el robo de droga.

Además de denunciar las amenazas, el abogado de “Pequeño J” presentó otro requerimiento ante la Justicia federal para conocer el origen de la filtración del video.

Según Infobae, las imágenes fueron recuperadas del teléfono de un colaborador de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, señalado como quien dirigió las torturas contra la adolescente.

La defensa solicitó que se extraigan testimonios para determinar cómo se difundió el material y pidió revisar la legalidad de los procedimientos utilizados para acceder al contenido del dispositivo.

Por ello, solicitó acceder a la documentación del expediente que permitió el allanamiento y secuestro del teléfono, incluidos los registros de incautación, cadena de custodia, órdenes de pericia e informes técnicos.