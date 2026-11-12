Red Uno transmite en vivo la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV desde Lima

En el marco de la visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica, la Red Uno de Bolivia transmite en directo la esperada Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios que se realizará esta noche en la capital peruana. La emisión especial comenzará a las 19:00 (hora de Bolivia).

Este encuentro constituye el segundo evento de la jornada transmitido por nuestro medio este jueves 12 de noviembre, luego de haber llevado a sus pantallas al mediodía (12:30) el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Durante la transmisión nocturna, la audiencia en Bolivia podrá seguir de cerca la participación de miles de jóvenes y universitarios reunidos en Lima, así como el discurso central del Santo Padre en este acto de oración.

¿Dónde seguir la transmisión? Para acompañar la señal en vivo desde cualquier punto del país, Red Uno habilitó todas sus plataformas digitales:

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