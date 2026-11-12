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Red Uno transmite en vivo la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV desde Lima

La señal digital de la red televisiva lleva en directo el encuentro y el discurso del Santo Padre ante miles de jóvenes y universitarios en el marco de su visita apostólica a Sudamérica.

Red Uno de Bolivia

12/11/2026 18:53

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El papa León XIV saluda feligreses este jueves, en la Plaza Mayor de Lima (Perú). Foto: EFE/ John Reyes Mejia
Lima, Perú

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En el marco de la visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica, la Red Uno de Bolivia transmite en directo la esperada Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios que se realizará esta noche en la capital peruana. La emisión especial comenzará a las 19:00 (hora de Bolivia).

Este encuentro constituye el segundo evento de la jornada transmitido por nuestro medio este jueves 12 de noviembre, luego de haber llevado a sus pantallas al mediodía (12:30) el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Durante la transmisión nocturna, la audiencia en Bolivia podrá seguir de cerca la participación de miles de jóvenes y universitarios reunidos en Lima, así como el discurso central del Santo Padre en este acto de oración.

¿Dónde seguir la transmisión? Para acompañar la señal en vivo desde cualquier punto del país, Red Uno habilitó todas sus plataformas digitales:

  • Sitio web oficial: reduno.com.bo

  • Redes sociales: En las cuentas oficiales @REDUNOTV a través de YouTube, Facebook y TikTok.


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