León XIV escuchó testimonios sobre pobreza, familias y maltrato a las mujeres en Lima

"El papa es peruano", corearon este jueves miles de ciudadanos que se reunieron en la Plaza de Armas de Lima para participar en un encuentro con León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro, en el que se escucharon testimonios sobre pobreza, desafíos familiares y maltrato a las mujeres, así como el canto profundo de la reconocida intérprete nacional Susana Baca.

León XIV participó en este encuentro, celebrado desde el atrio de la Catedral de Lima, tras sostener una reunión privada con los obispos peruanos y concelebrar una ceremonia religiosa.

Durante el encuentro se ofrecieron "historias de vidas cotidianas" de miembros de la pastoral familiar y social, diocesanos, parroquias, movimientos y hermandades, y de gremios de emprendedores y organizaciones sociales de Lima.

"Hemos querido reunir hermanos y hermanas que cotidianamente se encuentran para afrontar realidades importantes", señaló el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, al inicio del encuentro.

El primer testimonio estuvo a cargo de José Manuel de los Santos y Elena Ruiz, padres de cuatro hijos que viven en el distrito limeño del Rímac, quienes afirmaron que su experiencia "les ha enseñado que el amor implica sacrificios y responsabilidades que no son fáciles".

Ruiz remarcó en las "preocupaciones económicas, dificultades de salud" que han afrontado, pero dijo que en esa experiencia sintieron "la presencia de Dios y el acompañamiento de nuestra parroquia".

Por su parte, la escultora María Antonieta Mérida, miembro de una familia de artesanos muy reconocida de la ciudad sureña del Cusco, le dijo al papa que Perú "es una tierra de una enorme riqueza espiritual", pero donde "aún persisten perjuicios y distancias que agreden".

Jenny Sotomayor, quien representa a una agrupación de madres que preparan alimentos para familias pobres en el distrito de Chorrillos, en el sur de Lima, mencionó las dificultades que afrontan y dijo que en su comunidad usan leña y cada día suben "307 escalones para poder llegar, porque ninguna movilidad llega a esta zona".

"Nuestras condiciones de vida son muy precarias, eso nos hace unirnos cada vez más; a pesar de todo, creemos en el Dios de la vida", sostuvo antes de decir que el maltrato hacia la mujer "se ha normalizado" tanto en la cultura como en la iglesia peruana.

La comerciante de frutas María Poma, del mercado de La Victoria, un populoso distrito de Lima, también ofreció su testimonio y dijo que "millones de peruanos nos hemos visto obligaciones a salir adelante bajo la informalidad", a los que ahora se suma que muchos trabajan "bajo la sombra del miedo, con extorsiones, robos y hasta asesinatos".

Durante el encuentro se presentó Susana Baca, una de las artistas peruanas más reconocidas a nivel internacional, al haber ganado tres premios Grammy, quien a sus 82 años interpretó con honda emoción un poema musicalizado que el papa aplaudió con intensidad antes de saludarla.

Las cientos de personas reunidas en la Plaza de Armas de Lima corearon en diferentes momentos que "el papa es peruano", ante lo que León XIV respondió con un: "mi querido pueblo peruano", antes de finalizar rezando con todos la oración del Padre Nuestro.

EFE