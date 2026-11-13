Chiclayo vive una jornada histórica ante el regreso del papa León XIV

La ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, vive horas de expectativa y emoción ante la llegada del papa León XIV, quien regresará a la diócesis donde ejerció como obispo. La visita es considerada un acontecimiento histórico para la comunidad católica.

César Kevin Noriega Delgado, sacerdote encargado de la oficina de comunicaciones de la diócesis de Chiclayo, destacó la alegría de los fieles y la preparación que se desarrolló durante los días previos.

“Para Chiclayo es un reencuentro con aquel que fue nuestro pastor, va a ser un tiempo memorable, un tiempo histórico para nosotros, porque aquel que viene como el representante de Cristo en la tierra, lo hemos tenido aquí como nuestro obispo”, expresó el sacerdote.

La recepción del Papa contempla un acto especial en la base aérea, donde un grupo de niños lo recibirá con una presentación de marinera, danza tradicional del norte peruano. Además, dos menores se acercarán para entregarle un ramo de flores al Santo Padre.

Posteriormente, León XIV se trasladará hacia las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa.

Noriega también resaltó la cercanía del Pontífice con los niños y jóvenes, una característica que, según indicó, se ha observado durante su recorrido por Sudamérica.

“Es parte de un pastor que está cercano al pueblo, y se hace sentir, y a través de él se hace sentir ese cariño que Dios nos tiene”, afirmó al referirse al encuentro que se prevé entre el Papa y los niños que participarán en el recibimiento.

La visita también estará acompañada por obispos y sacerdotes que llegaron desde distintos lugares para participar en la celebración eucarística junto al Santo Padre.

Por otra parte, el sacerdote destacó el mensaje que León XIV transmitió durante su encuentro con las autoridades nacionales peruanas, centrado en la unidad, la paz, la justicia y el bien común.