El Papa en Chiclayo: acompaña su recorrido junto a Red Uno

La visita del papa León XIV a Sudamérica se vivirá de cerca y en tiempo real por Red Uno. Prepárate para acompañar al pontífice en este recorrido histórico a través de una cobertura especial que llevará hasta tu pantalla sus encuentros, celebraciones religiosas y los acontecimientos más importantes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

La programación especial se vivirá este viernes 13 de noviembre, desde las 09:00, con un programa desde el set de Red Uno, donde conoceremos todos los detalles de la agenda del Santo Padre y los momentos más destacados de su visita.

La emoción continuará durante los siguientes días con transmisiones en vivo de las principales actividades del pontífice, entre ellas misas, encuentros y actos oficiales. Una oportunidad para seguir de cerca cada paso de su recorrido por Sudamérica.

La cobertura también tendrá un espacio especial dedicado a su visita a Chiclayo, Perú, con una nueva emisión desde el set de Red Uno el viernes 13 de noviembre.

¡Conéctate y vive cada momento de esta visita especial!

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

09:10: Llegada a la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz del Callao, con destino a Chiclayo.

10:30: Santa Misa en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel.

La fe, la esperanza y los momentos que marcarán esta visita llegarán hasta ti con una cobertura que no te puedes perder.

Acompaña la gira del papa León XIV por Sudamérica. Conéctate a la señal y las plataformas digitales de Red Uno.