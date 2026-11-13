El viaje del papa León XIV hacia Chiclayo tuvo un detalle especial que no pasó desapercibido: una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo fue colocada frente al asiento del pontífice en la aeronave que lo trasladó desde Lima hasta el norte peruano.

El gesto, impulsado por LATAM Airlines, compañía encargada de los vuelos del Santo Padre durante su visita al Perú, incorpora un significado histórico y religioso a este recorrido. La imagen del santo fue ubicada en la primera fila del avión, acompañando simbólicamente al Papa en su desplazamiento.

León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, ciudad a la que guarda un profundo cariño y que ha denominado su «querida diócesis». Allí desarrolló una importante etapa de su labor pastoral antes de partir hacia Roma en 2023.

La elección de esta imagen tiene un significado especial. Tanto León XIV como Santo Toribio de Mogrovejo nacieron fuera del Perú, pero desarrollaron en este país una parte fundamental de su misión religiosa.

El papa León XIV nació en Estados Unidos y construyó una extensa trayectoria pastoral en territorio peruano. Por su parte, Santo Toribio de Mogrovejo nació en España y fue el segundo arzobispo de Lima, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia católica en América Latina.

Su legado permanece vigente en la memoria religiosa del Perú. Este 2026, además, se conmemoran 300 años de su canonización, un acontecimiento que vuelve especialmente significativa su presencia durante la visita papal.

Como parte de su recorrido por la región Lambayeque, León XIV también tiene previsto visitar el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña.