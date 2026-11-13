Primera dama invita oficialmente al papa León XIV a visitar Bolivia

La primera dama de Bolivia, María Elena ‘Bibi’ Urquidi, extendió una invitación oficial al papa León XIV para que realice una visita pastoral al país, durante un encuentro sostenido en territorio peruano, en el marco de una actividad a la que fue invitada por la presidenta Keiko Fujimori.

Durante la audiencia con el Sumo Pontífice, Urquidi le transmitió el afecto y la devoción de la ciudadanía boliviana. Asimismo, compartió un panorama de la realidad nacional, destacando la profunda espiritualidad y la calidez de su gente, además de los desafíos sociales que enfrenta el país.

En ese contexto, la primera dama pidió al líder de la Iglesia Católica que incluya a Bolivia en sus oraciones.

El momento central del encuentro fue la entrega formal de la invitación para que el papa León XIV visite suelo boliviano. De concretarse, esta visita representaría un acontecimiento de gran significado histórico y espiritual para los fieles católicos y la población en general.