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Se quebró: Así lloró el Papa León XIV cuando miles de jóvenes le cantaron "Alma Misionera" en Perú

Cerca de 60.000 jóvenes participaron en una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima, durante la visita apostólica del pontífice, quien también cumplió actividades con autoridades y representantes de la Iglesia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/11/2026 9:31

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Papa León XIV participa de jornada de reflexión con 60.000 jóvenes. Foto: EFE.
Perú

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú al no poder contener las lágrimas mientras escuchaba a miles de jóvenes interpretar la canción “Alma Misionera” durante una vigilia de oración realizada el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

El encuentro reunió a cerca de 60.000 jóvenes dentro del recinto y a miles de personas en sus alrededores. El pontífice llegó a bordo del papamóvil y recorrió el estadio entre aplausos, cánticos y muestras de afecto.

Durante la vigilia, los asistentes escucharon testimonios de jóvenes y de una religiosa, además de una representación teatral sobre las dificultades que enfrenta la juventud. En su mensaje, León XIV los alentó a mantener la esperanza, cultivar sus talentos y encontrar en la fe y la amistad un apoyo frente al sufrimiento y la incertidumbre.

Antes del encuentro con los jóvenes, el pontífice desarrolló una agenda que incluyó una reunión con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal y una celebración de oración en la Basílica Catedral de Lima junto a sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

También participó en un encuentro público en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, donde se congregaron alrededor de 40.000 personas. Allí abordó temas como la familia, la diversidad cultural, el trabajo y la dignidad de las mujeres. En su mensaje, hizo un llamado a proteger a las mujeres y a combatir la violencia y el machismo.

 

La visita del Papa al Perú forma parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Tras las actividades en Lima, León XIV tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023, para continuar con su agenda pastoral.


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