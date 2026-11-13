El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú al no poder contener las lágrimas mientras escuchaba a miles de jóvenes interpretar la canción “Alma Misionera” durante una vigilia de oración realizada el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

El encuentro reunió a cerca de 60.000 jóvenes dentro del recinto y a miles de personas en sus alrededores. El pontífice llegó a bordo del papamóvil y recorrió el estadio entre aplausos, cánticos y muestras de afecto.

Durante la vigilia, los asistentes escucharon testimonios de jóvenes y de una religiosa, además de una representación teatral sobre las dificultades que enfrenta la juventud. En su mensaje, León XIV los alentó a mantener la esperanza, cultivar sus talentos y encontrar en la fe y la amistad un apoyo frente al sufrimiento y la incertidumbre.

Antes del encuentro con los jóvenes, el pontífice desarrolló una agenda que incluyó una reunión con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal y una celebración de oración en la Basílica Catedral de Lima junto a sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

También participó en un encuentro público en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, donde se congregaron alrededor de 40.000 personas. Allí abordó temas como la familia, la diversidad cultural, el trabajo y la dignidad de las mujeres. En su mensaje, hizo un llamado a proteger a las mujeres y a combatir la violencia y el machismo.

La visita del Papa al Perú forma parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Tras las actividades en Lima, León XIV tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023, para continuar con su agenda pastoral.