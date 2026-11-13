EN VIVO: el papa León XIV regresa a Chiclayo y así es su recorrido

El papa León XIV se encuentra en Perú y regresa por primera vez a Chiclayo, una ciudad que marcó una etapa importante de su vida pastoral antes de llegar al papado.

El pontífice vuelve al lugar donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, en una visita que despierta expectativa entre los fieles católicos y la población peruana.

Como parte de su agenda, León XIV tiene prevista una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, a las 10:30 de la mañana, hora local (14:30 GMT).

La visita a Perú forma parte de su primera gira por América Latina, que también contempla su paso por Argentina y Uruguay.

Sigue EN VIVO el recorrido del Santo Padre hacia Chiclayo y todos los detalles de esta jornada especial: https://www.flightradar24.com/LPE2530/428ebc11