Viernes 13: ¿qué diferencia hay con el martes 13 y por qué ambos se asocian con la mala suerte?

El calendario tiene días que muchas personas prefieren evitar para viajar, casarse o iniciar nuevos proyectos. Entre esas creencias destacan el viernes 13 y el martes 13, dos fechas que alimentan supersticiones en distintas partes del mundo.

Sin embargo, no todos los países consideran peligroso el mismo día. En Argentina, España y Grecia, el temor suele concentrarse en el martes 13. En cambio, Estados Unidos, Reino Unido y otras culturas anglosajonas relacionan la mala suerte con el viernes 13.

La diferencia responde a tradiciones históricas y religiosas que, con el paso de los siglos, alimentaron el imaginario popular.

¿Por qué el martes 13 se considera de mala suerte?

En varias culturas de habla hispana, el martes 13 carga con una reputación negativa. Una de las explicaciones proviene de la mitología romana: el día martes recibe su nombre de Marte, el dios de la guerra, la violencia y los conflictos.

Esta asociación alimentó la creencia de que el martes representa una jornada poco favorable para emprender actividades importantes.

En España, la superstición quedó reflejada en el conocido refrán: «En martes, ni te cases ni te embarques», una expresión popular que recomienda evitar bodas y viajes durante esa jornada.

Grecia también relaciona el martes con acontecimientos desafortunados. Una de las referencias históricas más citadas apunta al 29 de mayo de 1453, cuando Constantinopla cayó ante el Imperio otomano. Aquel día fue martes y el acontecimiento marcó el final del Imperio bizantino.

Aunque estas historias alimentan la superstición, no existe evidencia científica que demuestre que los martes 13 provoquen acontecimientos negativos.

¿Cuál es el origen del miedo al viernes 13?

El viernes 13 tiene una presencia más fuerte en las tradiciones anglosajonas. Su fama combina referencias religiosas y relatos históricos.

En la tradición cristiana, el viernes recuerda la crucifixión de Jesús de Nazaret. Por otra parte, el número 13 suele relacionarse con la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus doce apóstoles. Judas Iscariote, quien lo traicionó, aparece en algunas interpretaciones populares como el decimotercer comensal.

Otro episodio histórico que suele relacionarse con esta superstición ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. Ese día, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de numerosos integrantes de la Orden de los Caballeros Templarios.

La persecución terminó con la disolución de la orden y la ejecución de algunos de sus principales integrantes. Aunque este episodio suele mencionarse como uno de los antecedentes del mito, los historiadores no lo consideran una explicación definitiva del origen de la superstición.

No todos los países temen al viernes 13

Las creencias sobre los días de mala suerte cambian según la cultura. Mientras algunas sociedades evitan el viernes 13 o el martes 13, otras tienen fechas y números propios asociados con los malos augurios.

Estas son algunas diferencias:

Argentina y España: el martes 13 suele considerarse un día de mala suerte.

Grecia: también existe rechazo hacia el martes 13, relacionado con antiguas creencias y acontecimientos históricos.

Estados Unidos y Reino Unido: el viernes 13 concentra gran parte de las supersticiones populares.

Italia: muchas personas consideran de mal augurio el viernes 17. La creencia se relaciona con la escritura romana XVII, cuyas letras pueden reorganizarse para formar VIXI, expresión latina que significa «viví» y que también se interpreta como una referencia a la muerte.

China y otras culturas de Asia oriental: el número 4 genera rechazo porque su pronunciación se parece a la palabra «muerte» en varios idiomas de la región.

¿Cómo influyó el cine en el miedo al viernes 13?

La cultura popular también contribuyó a extender esta superstición. En 1980 llegó a los cines Viernes 13, una película de terror que convirtió la fecha en un símbolo del miedo.

La historia transcurre en el campamento Crystal Lake y dio origen a una de las franquicias más conocidas del género. Su personaje más emblemático, Jason Voorhees, quedó asociado con la máscara de hockey y los acontecimientos violentos que ocurren alrededor de esa fecha.

Con el éxito de sus secuelas, el viernes 13 ganó mayor presencia en películas, series, publicidad y conversaciones cotidianas.

¿Qué dice la psicología sobre las supersticiones?

El temor a estas fechas también tiene una explicación psicológica. Las supersticiones pueden ofrecer una sensación de control frente a situaciones inciertas, especialmente cuando las personas sienten que no pueden anticipar lo que ocurrirá.

Además, el llamado sesgo de confirmación puede reforzar estas creencias: alguien que espera un mal día podría recordar con mayor facilidad los acontecimientos negativos que ocurran durante un martes o viernes 13 y pasar por alto los momentos positivos.

Existen términos específicos para algunas de estas aversiones:

Triscaidecafobia: miedo al número 13.

Friggatriscaidecafobia: temor específico al viernes 13.

Parascevedecatriafobia: otro nombre utilizado para el miedo al viernes 13.

La ciencia no encontró pruebas de que estas fechas atraigan la mala suerte o aumenten por sí mismas la posibilidad de sufrir accidentes.

Así, la principal diferencia entre el viernes 13 y el martes 13 no está en sus efectos, sino en las tradiciones que construyeron su reputación. Mientras unos países miran con recelo el viernes, otros prefieren evitar el martes. En ambos casos, se trata de creencias culturales que continúan vigentes pese a la ausencia de evidencia científica.