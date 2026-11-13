Una pareja de novios pidió la bendición al papa León XIV antes de casarse y recibió una emotiva respuesta

Una pareja de novios llegó hasta la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, con un especial pedido para el Papa León XIV, que llevaron escrito en un letrero: que les diera su bendición porque se casan en una semana y se la dio.

“Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 14/11. ¿Nos daría su bendición?”, es el mensaje que llevaron Juan Tomás Widow y Paloma Arnau, quienes se convertirán en marido y mujer el próximo sábado 14 de noviembre.

En su cuenta de Instagram, Juan Tomás compartió un video en el que se puede ver al Papa León, al salir de la Nunciatura, mirándolos, asintiendo y dando su bendición, para luego señalarlos sonriente. “¡La felicidad es total!”, escribió el joven.

“Fue una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”, indicó.

Antes de que se confirmaran las fechas de la visita del Papa a Argentina, él y su novia estaban nerviosos, relata, porque no querían que la gente dejara de ir a los eventos con León XIV por ir a la boda.

“Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”, añade el feliz novio, que se casará con Paloma Arnau, una joven argentina que dirige el proyecto Clave de don, con el que acompaña a novias católicas en la preparación de la boda, destacando el aspecto más importante, el espiritual.

Juan Tomás, contento y satisfecho, comenta para concluir que “al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”.

Fuente: EWTN News.