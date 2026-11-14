¿Habrá un apagón mundial este 17 de noviembre? La verdad detrás del rumor y teorías comparativas

Una cadena viral en plataformas digitales advirtió erróneamente a los usuarios en Bolivia y el mundo sobre un supuesto colapso global de energía, internet y sistemas bancarios por 72 horas para este martes 17 de noviembre, de acuerdo a lo que reporta el portal TVN.

Esta versión infundada atribuyó el ficticio corte masivo a fenómenos como tormentas solares, ataques cibernéticos o medidas gubernamentales secretas.

La confusión surgió a raíz de un anuncio oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos sobre un ensayo técnico en su territorio.

Dicho procedimiento consiste únicamente en una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) programada para las 14:20 horas del este norteamericano, equivalente a las 15:20 en hora boliviana, con el 3 de diciembre como fecha alternativa.

El ejercicio técnico se limitará a emitir tonos de advertencia e interrumpir por unos segundos las señales de radio y televisión abierta dentro de Estados Unidos.

La operación no contempla cortes en el suministro de electricidad, caídas en las redes de telecomunicaciones ni ningún tipo de efecto sobre el territorio boliviano u otros países.

Para dar mayor credibilidad al bulo, los desinformadores cruzaron este ensayo norteamericano con una campaña preventiva de la Unión Europea (UE) que promueve la autosuficiencia ciudadana durante tres días ante eventuales crisis.

Dicha estrategia continental, adoptada en marzo de 2025, recomienda a sus habitantes tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicinas y efectivo frente a desastres naturales o sabotajes, sin guardar relación alguna con un apagón global.