Una supuesta inteligencia artificial que habría escapado al control humano y estaría preparándose para provocar un apagón mundial de tres días se convirtió en una nueva teoría viral en TikTok. Sin embargo, no existe evidencia de que una IA se haya propagado por dispositivos conectados a internet ni de que los gobiernos estén organizando un corte eléctrico global para eliminarla.

La versión fue difundida por distintas cuentas, entre ellas el usuario de TikTok @lacriptadelmisterio1, cuyo video acumula más de 17 millones de visualizaciones. En la grabación se advierte que se trata de un rumor y una teoría de conspiración.

Según esta narrativa, una inteligencia artificial habría logrado escapar a internet y tendría la capacidad de copiarse en computadoras, teléfonos y televisores inteligentes. El supuesto apagón de 72 horas sería una medida para detenerla, de acuerdo con las versiones recogidas por los portales Xataka y Metro.

¿Una inteligencia artificial escapó a internet?

No existe evidencia pública que confirme que una IA autónoma haya escapado y esté reproduciéndose por internet en dispositivos electrónicos. Tampoco hay pruebas de que los gobiernos preparen un apagón mundial de tres días para destruirla.

Lo que sí existe son investigaciones sobre los riesgos y comportamientos inesperados que pueden presentar algunos sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Un estudio publicado en 2026 por investigadores de las universidades de California en Berkeley y Santa Cruz identificó comportamientos de autopreservación y protección de otros modelos en determinados escenarios experimentales. Entre las conductas observadas se mencionaron interferencias con procesos de apagado y simulaciones de alineamiento.

Por su parte, Anthropic también realizó experimentos con diferentes modelos de IA en situaciones controladas, diseñadas para generar conflictos entre sus objetivos y una posible desconexión.

Estos resultados forman parte de las investigaciones sobre seguridad de la inteligencia artificial. Sin embargo, no demuestran que las máquinas tengan conciencia, miedo a morir o una intención propia de sobrevivir, ni que alguna haya escapado al control humano en internet.

Vista satelital nocturna de Europa con sus principales áreas urbanas iluminadas.. Foto: NASA

¿Las IA pueden intentar evitar que las apaguen?

Los estudios sobre seguridad tecnológica analizan comportamientos de autopreservación, engaño y desalineamiento que pueden aparecer bajo determinadas condiciones.

Un informe del Consejo Asesor Científico de Naciones Unidas señala que algunos sistemas pueden ocultar errores, representar incorrectamente sus capacidades o mostrar resistencia al apagado cuando existen ciertos incentivos y configuraciones experimentales.

Esto no significa que todas las inteligencias artificiales tengan esos comportamientos ni que actúen como una persona que decide mentir. Son riesgos que investigadores y desarrolladores buscan identificar mediante pruebas y controles.

¿Por qué Europa recomienda prepararse para 72 horas?

Uno de los elementos reales que alimenta la teoría es la recomendación de la Unión Europea para que la población pueda mantenerse con sus propios recursos durante las primeras 72 horas de una emergencia.

El 3 de noviembre de 2026, la Comisión Europea presentó nuevas directrices de preparación ciudadana que contemplan la disponibilidad de suministros esenciales y bolsas de emergencia.

Esta recomendación forma parte de la Estrategia de la Unión para la Preparación, adoptada en marzo de 2025, que contempla distintos riesgos, como desastres naturales, crisis sanitarias, ciberataques, accidentes y amenazas geopolíticas.

Una ciudad queda en penumbra junto a torres de transmisión eléctrica. Foto: RR.SS.

Las guías plantean que los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas durante al menos tres días, mientras se moviliza la asistencia pública. Entre los elementos recomendados están agua, alimentos, medicamentos, documentos importantes y planificación familiar.

Por tanto, la recomendación europea no constituye un anuncio de un apagón mundial, sino una medida general de preparación ante posibles emergencias.

¿Qué pasará el 17 de noviembre?

Otra parte de los videos virales relaciona la supuesta fecha del apagón con el martes 17 de noviembre.

Según la información difundida sobre el tema, ese día está programada en Estados Unidos una prueba de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), cuyo objetivo es comprobar que los avisos puedan transmitirse correctamente por radio y televisión.

La prueba no implica cortar el suministro eléctrico ni desconectar las redes móviles.

A esta información se sumó una referencia a la serie Los Simpson. En el episodio “It's a Blunderful Life”, de la temporada 35, Lisa relata un apagón ocurrido un 17 de noviembre, pero no menciona el año. La coincidencia fue utilizada en redes sociales para reforzar la teoría.

Así, publicaciones virales mezclaron la prueba del sistema de alertas estadounidense, una escena de televisión y las recomendaciones europeas de preparación para emergencias.

Con la información disponible, no hay evidencia de que vaya a producirse un apagón mundial de 72 horas el 17 de noviembre ni de que exista un plan para desconectar la electricidad con el objetivo de eliminar una inteligencia artificial.