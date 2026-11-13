Una historia de esfuerzo y perseverancia se volvió viral en redes sociales, luego de que un joven repartidor fuera grabado mientras aprovechaba los minutos de espera entre cada pedido para continuar con sus estudios.

El video, registrado en Argentina y difundido en plataformas como TikTok e Instagram, muestra al trabajador sentado en plena calle, con sus apuntes apoyados sobre su mochila térmica de reparto, mientras esperaba que le entregaran un nuevo pedido.

En lugar de quedarse sin hacer nada durante ese tiempo, el joven sacó sus materiales y se puso a repasar sus lecciones para aprovechar cada momento libre de su jornada laboral.

Un ejemplo de esfuerzo que conmovió en redes

La persona que grabó la escena desde un balcón destacó la actitud del repartidor con un comentario: “Mirá esto, el tipo esperando el pedido, estudiando. Y vos lo único que tenés que hacer es estudiar y te quejás”.

Las imágenes generaron miles de comentarios de admiración y reflexión sobre el esfuerzo de quienes deben combinar el trabajo diario con la formación académica.

La escena muestra cómo el joven busca avanzar en sus estudios sin dejar de cumplir con sus responsabilidades laborales, aprovechando cada pausa para seguir preparándose y construir un futuro mejor.