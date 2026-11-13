¿Qué debe tener una mochila de emergencia? La Cruz Roja explica los artículos indispensables

La Cruz Roja Boliviana, filial Santa Cruz, recomendó a las familias preparar una mochila de emergencia con artículos básicos para afrontar posibles desastres naturales, incendios, inundaciones u otras situaciones que obliguen a salir del hogar.

Entre los artículos indispensables mencionaron agua embotellada, dinero en efectivo, documentos de identidad protegidos en bolsas, copias de las llaves del domicilio y un cuaderno con lápiz donde estén anotados los contactos de emergencia. También aconsejaron incluir una radio a pilas, linterna, cargador portátil y silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapados o necesitar asistencia.

En cuanto a la higiene personal, la mochila debe contener cepillo y pasta dental, jabón, champú, desodorante, alcohol en gel, toallas húmedas, papel higiénico y toallas sanitarias. A esto se suma un botiquín con medicamentos de uso familiar, gasas, vendas, parches, cinta adhesiva, guantes, mascarillas y elementos para realizar curaciones básicas.

Las especialistas también hicieron énfasis en que el contenido debe adecuarse a las necesidades de cada hogar. En familias con bebés, por ejemplo, se deben incorporar pañales y artículos específicos para su cuidado. En el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, es fundamental disponer de sus medicamentos habituales y los implementos necesarios para controlar sus condiciones de salud.

La recomendación surge también en medio de los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto apagón previsto para el 17 de noviembre.