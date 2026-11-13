Cuatro días de angustia y una búsqueda sin descanso: así encontraron con vida a Esther Marisol

Un amplio operativo policial permitió encontrar con vida a Esther Marisol Guevara, de siete años, quien permaneció desaparecida durante casi cuatro días en el municipio de Cotagaita, Potosí. Para localizarla, se desplegaron efectivos especializados, brigadas de comunarios y drones que realizaron sobrevuelos en sectores de difícil acceso.

La búsqueda comenzó después de que la niña desapareciera el sábado 7 de noviembre en la comunidad de La Tranca, cuando acompañaba a su madre en labores de pastoreo. Según explicó el comandante departamental de la Policía de Potosí, Franklin Villazón, la madre se alejó momentáneamente para reunir al ganado ante la llegada de una tormenta y, al regresar, ya no encontró a su hija.

Ante la denuncia, se movilizó personal de la Dirección Departamental de Bomberos, efectivos policiales de Cotagaita y Tupiza, además de la Unidad de Tecnología Policial Preventiva e Investigativa (Uteppi), que trasladó drones para realizar sobrevuelos y rastrear la zona.

El operativo también contó con el apoyo de comunarios de las provincias Nor Chichas y autoridades originarias, quienes conformaron brigadas para realizar una búsqueda incesante durante casi cuatro días.

“Ha sido fundamental, ya que hemos podido cuadricular la zona, realizar un trabajo muy prolijo a través de la visión que nos puede proporcionar la tecnología”, explicó Villazón sobre el trabajo con los drones.

La encontraron en una vivienda precaria

Finalmente, el martes 10 de noviembre, aproximadamente a las 18:30, Esther Marisol fue localizada en el sector de la cordillera de Crucero La Tranca, a unos 10 kilómetros del lugar donde había desaparecido.

La pequeña se encontraba refugiada en una vivienda precaria, en una zona de alta montaña y alejada de la población. El primer examen médico estableció que presentaba deshidratación y pequeñas lesiones en las rodillas, pero ninguna otra condición que inicialmente pusiera en riesgo su vida.

El comandante policial señaló que llamó la atención que la niña hubiera llegado hasta ese lugar, por lo que no descartó que alguna persona la hubiera auxiliado y trasladado hasta el refugio. Sin embargo, no se encontraron personas adultas en el sitio y no se pudo establecer quién pudo haberla ayudado.

Tras el rescate, Esther Marisol se reencontró con sus padres. La Policía informó que se coordinó con el alcalde de Cotagaita para garantizar una evaluación médica exhaustiva y la atención psicológica que la menor pueda necesitar debido a los días que permaneció sola, expuesta al frío y a la oscuridad.