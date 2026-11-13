Una mujer murió durante una visita conyugal en el penal de El Abra; investigan el caso

El Ministerio Público y la Policía investigan un presunto caso de feminicidio registrado en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. De confirmarse el hecho, el departamento sumaría 17 víctimas de este delito en lo que va del año.

De acuerdo con un informe preliminar, la mujer ingresó anoche al centro penitenciario para realizar una visita conyugal con su pareja, uno de los privados de libertad. Sin embargo, durante su permanencia en el recinto habría tenido contacto con otro reo, propietario de un kiosco, con quien también habría ingresado para una visita conyugal.

Esta situación habría provocado los celos de su pareja, quien presuntamente decidió quitarle la vida, según los primeros datos de la investigación.

Un fiscal llegó al penal de El Abra para dirigir las diligencias correspondientes. Por el momento, se desconocen las causas exactas y la forma en que se habría cometido el crimen. Se prevé que las autoridades brinden un informe oficial en las próximas horas.

Hasta el momento, Cochabamba registra 16 casos de feminicidio. Si se confirma este nuevo hecho, la cifra ascendería a 17.