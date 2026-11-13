Guarderías municipales atenderán todo el año desde 2027: estos son los requisitos de inscripción

Los centros infantiles municipales de Santa Cruz de la Sierra funcionarán de enero a diciembre a partir de 2027, sin interrupciones ni vacaciones, con el objetivo de garantizar el cuidado de niños de uno a cuatro años y facilitar que sus padres puedan cumplir con sus actividades laborales.

La directora de Asuntos Generacionales, Lola Terrazas, informó que esta medida forma parte de una ampliación del servicio municipal. Además, anunció que la atención de la actual gestión se extenderá hasta el 30 de noviembre, un mes más de lo que estaba previsto inicialmente.

“Para la gestión 2027, los centros infantiles municipales se abren y funcionan todo el año, de enero a diciembre. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque los más pequeñitos, los más vulnerables, los niños de uno a cuatro añitos tienen un lugar seguro donde estar cuidados”, explicó Terrazas.

La autoridad señaló que el municipio cuenta con más de 30 guarderías, donde los menores reciben atención de educadoras, estimulación de acuerdo con su edad y alimentación.

La ampliación busca beneficiar especialmente a las familias que no cuentan con recursos para contratar cuidado particular y que, en algunos casos, deben dejar de trabajar por no tener dónde dejar a sus hijos.

Respecto a los requisitos de inscripción, Terrazas indicó que los padres deben presentar el certificado de nacimiento del niño, fotocopias de sus cédulas de identidad, aviso de luz para verificar el domicilio y carnet de vacunación. También deben demostrar que trabajan.

Asimismo, los padres deberán comprometerse a cumplir las normas de cada centro infantil, especialmente los horarios de ingreso y salida y las condiciones de higiene y vestimenta de los menores.

Otra de las novedades es la ampliación de la edad de admisión. Los niños que cumplan cuatro años después del 30 de junio también podrán permanecer en las guarderías municipales hasta que puedan ingresar al sistema de educación regular en la siguiente gestión.

La directora anunció que las fechas de inscripción para la gestión 2027 serán comunicadas posteriormente e invitó a los padres de familia a estar atentos a la información oficial sobre los nuevos horarios y condiciones de atención.