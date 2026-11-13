Segundo día de lluvias en Cochabamba deja calles anegadas, vehículos afectados y un árbol caído

Cochabamba amaneció este viernes con lluvias por segundo día consecutivo, lo que provocó acumulaciones de agua en diferentes sectores de la ciudad, dificultades en la circulación vehicular y peatonal, además de la caída de un árbol en la zona de Cala Cala.

Uno de los puntos más afectados fue la avenida América, cerca de la avenida Beijing, donde el agua llegó hasta las aceras. Ante esta situación, vecinos del sector tuvieron que abrir una tapa del alcantarillado para facilitar el desfogue del agua acumulada.

Asimismo, varias calles del centro y de la zona norte presentaron anegamientos, dificultando el tránsito de motorizados y peatones.

Caída de un árbol en Cala Cala

La intensa lluvia también provocó la caída de un árbol en la calle Man Césped, en la zona de Cala Cala, aproximadamente a las 07:30 de este viernes. El árbol quedó sobre la vía, obstaculizando el tráfico y afectando cables de energía eléctrica, lo que provocó un corte del servicio en el sector.

Personal de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) llegó al lugar para verificar el estado de los cables.

Un árbol caído interrumpió el paso en Cala Cala, en Cochabamba, tras las lluvias. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/ Red Uno

Senamhi emite alerta naranja

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), mediante el aviso hidrológico N.º 48/2026, emitió una alerta de prioridad naranja por posibles desbordes de ríos.

La institución advirtió sobre ascensos progresivos y repentinos en los caudales de las cuencas señaladas, con probabilidad de desbordamientos.

En Cochabamba, los municipios bajo alerta son Alalay, Anzaldo, Arani y Arbieto.

El aviso tiene vigencia desde este viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. El Senamhi advierte que existe una amenaza hidrológica importante, con posibles incrementos de nivel y afectaciones a las poblaciones cercanas a los ríos.