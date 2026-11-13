La defensa legal de Mauricio Requena, exasesor del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que ordenó su detención preventiva por 180 días. La abogada Erika Orosa calificó la decisión de “abusiva”, “arbitraria” y carente de objetividad, y cuestionó los argumentos utilizados para disponer su reclusión.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, la jurista expresó su desacuerdo con la determinación asumida en la audiencia cautelar y sostuvo que la autoridad jurisdiccional no realizó una valoración integral de los elementos presentados en el proceso.

“Hace una resolución abusiva, arbitraria, absolutamente carente de toda objetividad, no solamente es la imputación formal, sino también la decisión de la propia juzgadora. O sea, que en vez de hacer una valoración integral tal como manda el mismo procedimiento, lamentablemente sus argumentos no son los más hábiles”, manifestó Orosa.

Al ser consultada sobre los elementos que habrían sido utilizados en contra de Requena, la abogada cuestionó la valoración de los argumentos y mencionó directamente a Laura Rojas.

“O sea, la han convertido a Laura Rojas en una juez, su palabra es ley. Lo que dice esa señora, eso es y eso vale. Y eso no está bien. Porque aquí lo que corresponde, y en cualquier investigación, es que ellos investiguen de manera científica, que busquen las pruebas. Y ellos ahí la tienen a mano, porque tienen todo un sistema y todo un aparato capaz de hacer eso, a otra cosa es que no quieran hacerlo. Es muy diferente”, afirmó.

La defensa también insistió en que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y en una valoración objetiva de los elementos reunidos, en lugar de limitarse a argumentos que, a su criterio, no habrían sido debidamente comprobados.

Sobre las acciones legales que asumirían frente a la determinación, Orosa confirmó que ya presentaron el recurso de apelación y pidió que el Tribunal de Sala revise la resolución emitida por la jueza.

“Ya interpusimos lo que la ley franquea, interpusimos el recurso de apelación y consideramos que el Tribunal de Sala tiene que revisar esa resolución que es arbitraria. Es una resolución absolutamente injusta”.