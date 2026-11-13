¿Hay paso libre en la ruta a Los Valles? Esto se conoce desde la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) concluyó la primera fase de los trabajos de estabilización de taludes en el sector de Petacas, en la ruta a Los Valles. El paso vehicular está habilitado sin restricciones desde la tarde de este jueves 12 hasta el domingo 15 de noviembre.

Los trabajos se ejecutaron en el subtramo La Angostura–Bermejo, donde se intervino una extensión aproximada de 160 metros. Las labores comprendieron el corte y perfilado del talud, además de la conformación de banquinas para estabilizar el terreno y reducir el riesgo de desprendimiento de rocas sobre la carretera.

Con la conclusión de esta primera etapa, los vehículos podrán circular libremente durante los próximos días. Sin embargo, la intervención en la zona todavía no ha concluido y la ABC prevé continuar con una segunda fase de trabajos.

Esta siguiente etapa contempla la evaluación para instalar mallas metálicas de protección, sistemas de anclaje y realizar tareas preparatorias para el desquinche controlado de rocas sueltas.

La entidad estatal informó que el inicio de estas labores dependerá de la provisión de materiales especializados. Asimismo, indicó que cualquier corte temporal del tránsito será comunicado oportunamente a los usuarios de esta carretera.

Mientras tanto, la ABC recomendó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización instalada en el sector intervenido, debido a que continúan las acciones destinadas a prevenir deslizamientos y garantizar la seguridad vial en esta ruta que conecta a Santa Cruz con la región de los Valles.