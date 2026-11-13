Con un mensaje dirigido a sus hijas y asegurando que mantiene la frente en alto, Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, llegó pasadas las 10:00 de este viernes 13 de noviembre al juzgado donde se desarrolla su audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá su situación jurídica dentro de las investigaciones por el denominado caso maletas.

A su ingreso al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra, la exautoridad expresó brevemente: “Con la frente en alto, siempre frente en alto”.

Luego, aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus hijas, mientras se dirigía al interior de las instalaciones judiciales. “Un mensaje a mis hijas, mis amores no crean todo lo que sale en la televisión (TV)”, manifestó.

La audiencia se instala después de que Quezada fuera aprehendido el pasado miércoles 11 de noviembre y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Su situación dentro del proceso dio un giro en cuestión de horas. Un día antes de su aprehensión, Quezada había acudido a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo. Tras brindar su declaración, se retiró en libertad; sin embargo, posteriormente, el rumbo de las investigaciones cambió y el Ministerio Público dispuso su aprehensión.